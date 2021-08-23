Санитары напали в лифте. Что известно об избиении пациентки психбольницы в Ярославле

СК, прокуратура и депздрав Ярославской области проводят проверку после того, как в интернете опубликовали кадры, на которых медработники местной психбольницы жестоко избивают пациентку в лифте. Судя по видео, санитары затолкали полураздетую женщину в лифт и нанесли ей удары по голове и животу. Как выяснилось, причастные к этому инциденту сотрудники не должны были находиться на смене в этот день. Их уже отстранили от работы.

Следственный комитет проверяет информацию об избиении пациентки сотрудниками психбольницы в Ярославле. Об этом в понедельник вечером, 23 августа, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошел минувшей ночью. Бригада медработников Ярославской областной психиатрической больницы выехала на вызов во Фрунзенском районе. Судя по распространенному видео, санитары затолкали полураздетую женщину в лифт и жестоко избили ее, пока спускались на первый этаж жилого дома.

«Та явно отпиралась, в ответ на что санитары несколько раз с силой ударили пациентку — по голове, животу и телу», — пишет Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения можно увидеть, как двое мужчин заталкивают девушку со связанными руками в лифт, при этом она сопротивляется. Как только двери лифта закрываются, санитары наносят женщине несколько ударов по голове и животу.

Не та смена

В областном департаменте здравоохранения не стали отрицать случившегося — там проводится служебная проверка. При этом в ведомстве сообщили, что причастные к инциденту медики не должны были работать в этот день. «Сегодня, как я понимаю, не смена этих людей, они в принципе сегодня не на работе», — рассказал «Подъему» представитель депздрава.

Позднее в ведомстве опубликовали официальный комментарий. «Департамент здравоохранения проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видео, на котором специализированная психиатрическая бригада применяет физическую силу к пациентке. Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством Российской Федерации.​ Пациентка была осмотрена, в том числе терапевтом и неврологом. Ее соматическое состояние не вызывает опасения врачей», — говорится в пресс-релизе, размещенном на портале органов государственной власти Ярославской области.

Отстранили от работы

Как сообщил директор регионального депздрава Василий Тубашов, причастных к инциденту санитаров отстранили от работы. По его словам, история с избиением пациентки, которую доставляла психиатрическая бригада с места проживания в специализированную больницу, вызвала широкий общественный резонанс. «Действия сотрудников скорой помощи больницы нарушают этические нормы, общечеловеческие ценности и бросают тень на все областное учреждение, не говоря о том, что являются предметом проверки правоохранительных органов. В связи с этим принято решение об отстранении от работы этих сотрудников на момент проведения проверки», — рассказал Турбашов. Он добавил, что ведомство предоставило следователям необходимые документы для проведения проверки и в дальнейшем будет оказывать полное содействие для выяснения обстоятельств случившегося.

В свою очередь, в СУ СКР по Ярославской области проинформировали, что организована доследственная проверка. «Следствием будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и дана правовая оценка действиям сотрудников медицинского учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Свою проверку проводит и областная прокуратура. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении ведомства. Инцидент находится на контроле прокурора региона Дмитрия Попова.