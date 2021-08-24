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Угон, которого не было

Украинский МИД опроверг информацию об угоне самолета в аэропорту Кабула

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Марина Лысцева/ТАСС
Неизвестные вооруженные люди захватили украинский самолет, который должен был эвакуировать граждан страны из Афганистана, и улетели на нем в Иран, заявил 24 августа замглавы МИД Украины. После этого о судьбе самолете ничего не известно. Позднее пресс-секретарь министерства иностранных дел опроверг эту информацию.

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что неизвестные вооруженные люди захватили украинский самолет в аэропорту Кабула и улетели на нем в Иран, сообщило «Громадське радио».

«В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — заявил дипломат.

Он не уточнил, что произошло с самолетом далее и будет ли Украина требовать его возвращения. В тот же день из Афганистана прибыл украинский самолет (угнанный это борт или другой – не сообщается). На борту находился 41 гражданин Украины, всего на нем прилетело 98 человек.

Через несколько часов в украинском внешнеполитическом ведомстве опровергли информацию об угоне.

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о захваченном самолете, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он также заявил, что «заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев».

«Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну», — сказал он.

По сведениям Николенко, все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации из Афганистана, «безопасно вернулись в Украину». Было три эвакуационных рейса, которыми вывезли 256 человек. МИД остается на связи с украинцами, которые находятся в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.

Первым украинским самолетом 16 августа удалось вывезти около 80 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана, включая маленьких детей. Позднее еще 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой. Среди них — 12 человек, работавших по субконтрактам от ООН на военной базе.

После того как движение «Талибан» (организация запрещена в России) установило контроль над Афганистаном, стало известно, что на военной базе под Кабулом застряли около 400 человек — граждан Украины, Грузии, Болгарии, Румынии, Индии и Великобритании.

Сестра одного из военнослужащих сообщила украинскому телеканалу «24», что занявшие объект талибы ведут себя вежливо. Сами иностранцы не выходят с базы из-за «царящей анархии» в округе.

Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в Facebook, что миротворческий персонал из Украины, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО, вернулся в страну еще 8 июня. И сейчас в Афганистане нет солдат ВСУ.

В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения «Талибан». Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через афганский аэропорт, который контролируют военные США и НАТО.

Ранее один из застрявших в Афганистане украинцев рассказал, как ведут себя захватившие власть талибы.

«Талибы не проявляют к иностранцам агрессии, но заменили охрану базы. Они требуют сдать оружия, но иностранцы не спешат разоружаться. Дороги контролируются талибами, но они обещали пропускать. Плюс на гражданской стороне аэропорта очень много людей, которые штурмуют самолеты, чтобы покинуть страну», — пояснил украинец.

В пятницу, 20 августа, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент страны Джо Байден надеется завершить эвакуацию американских граждан из Афганистана до 31 августа.

В свою очередь посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что за помощью в российское посольство в Кабуле с просьбой об эвакуации обратились около 400 человек.

«Из-за бардака, который, давайте говорить прямо, произошел по вине американцев внутри кабульского аэропорта, сейчас никаких обходных путей нет. Люди волнуются, попросили нас о помощи», — уточнил дипломат.

Радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа.

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