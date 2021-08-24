Украинский самолет в Кабуле захватили неизвестные

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что прибывший в Кабул самолет для эвакуации украинцев захватили неизвестные и угнали в Иран.

«В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — рассказал он в эфире «Общественного радио», не уточняя чем закончился инцидент.

Енин отметил, что следующие три попытки эвакуации граждан также не увенчались успехом, поскольку пассажирам не удавалось попасть на территории аэропорта.

В воскресенье, 22 августа, военно-транспортный самолет прибыл из Афганистана в киевский аэропорт Борисполь. На борту находились 83 человека, в том числе 31 гражданин Украины. Остальные пассажиры — иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи.

Ранее в Минобороны США заявили, что для самолетов, которые эвакуируют людей из Кабула, сохраняется угроза.