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Общество

«Вопросы по поводу Дзержинского и Ленина лучше не поднимать. В стране хватает проблем»

Глава СПЧ призвал оставить в покое памятник Дзержинскому

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Демонтаж памятника Ф.Э.Дзержинскому в Москве, 23 августа 1991 года

Демонтаж памятника Ф.Э.Дзержинскому в Москве, 23 августа 1991 года

РИА «Новости»
Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал оставить в покое тему памятника Феликсу Дзержинскому, который сейчас находится на территории парка «Музеон». В свою очередь депутат МГД Евгений Герасимов заявил, что вопрос о возвращении монумента на Лубянскую площадь на повестке дня не стоит.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал не поднимать вопрос о переносе памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

«Нужно оставить памятник Дзержинскому в покое. Поскольку в обществе очень жесткое противостояние, что по поводу Дзержинского, что по поводу Ленина и мавзолея, лучше не поднимать такие вопросы. Придет время, и все само собой решится. У нас в стране и так много других насущных проблем помимо той, где должен или не должен стоять этот памятник», — сказал он РИА «Новости».

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в свою очередь заявил агентству, что вопрос о возвращении монумента на Лубянскую площадь на данный момент не стоит.

«Был проведен опрос среди москвичей «Кому поставить памятник на Лубянке», но учитывая, что единого или подавляющего большинства мнений по установке в этом месте памятника не было, мэром принято решение пока приостановить обсуждение до каких-то следующих дней, когда сформулируется мнение большинства», — рассказал Герасимов.

С момента проведения опроса новых заявок по переносу памятника не поступало, отметил Герасимов.

В феврале общественные деятели, журналисты и писатели (Александр Проханов, Захар Прилепин, Дмитрий Пучков и др.) подписали обращение к мэру Москвы Сергею Собянину и правительству города с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Евгений Герасимов позднее сказал, что решение о возвращении нужно принимать с учетом мнения жителей Москвы.

На сайте «Активный гражданин» было запущено голосование на тему, какой памятник должен стоять на площадь перед зданием ФСБ и «Детским миром». За сутки проголосовали больше 300 тысяч человек, а мнения разделились примерно поровну: 55% за Александр Невского и 45% за Дзержинского. Опрос должен был проводиться с 25 февраля по 5 марта, однако

спустя сутки после начала опрос был завершен. Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде.

Вопрос возвращения памятника на Лубянскую площадь вызвал бурную дискуссию в обществе.

На эту тему высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопрос не патриотический, а провокационный. Он находится в прерогативе городских властей, оставлю без ответа», — заявил он.

В свою очередь московская прокуратура по запросу «Офицеров России» провела расследование и признала незаконным демонтаж и перенос памятника в 1991 году.

«В соответствии с ответом, полученным от прокуратуры Москвы, которая проводила проверку по поручению Генеральной прокуратуры РФ, абсолютно очевидно, что «Офицеры России» полностью правы, и никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянской площади не было. Мы благодарим прокуратуру Москвы, которая провела тщательную проверку по нашему обращению и установила отсутствие сведений о наличии распорядительного акта органов власти города о демонтаже памятника», — прокомментировал заявление прокуратуры глава общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянской площади 20 декабря 1958 года. К концу 1980-х годов памятник Дзержинскому многие стали воспринимать как символ репрессий советского времени. Вечером 22 августа 1991 года после провала предпринятой ГКЧП попытки государственного переворота тысячи людей стали собираться вокруг здания КГБ на Лубянской площади. Толпа собиралась штурмовать здание КГБ, было принято стихийное решение также повалить памятник. Чтобы не навредить хаотичным сносом прилегающей территории, председатель Моссовета Сергей Станкевич обратился к собравшимся, и по его инициативе столичный парламент принял постановление об удалении монумента, после чего скульптура была снята с постамента при помощи крана и вывезена на пустырь недалеко от здания Третьяковской галереи. В 1992-м памятник был перемещен в созданный парк «Музеон», где остается по сей день.

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