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Общество

«Бежал на свободу через окно, кто открыл — не знаю»

Пациенты психдиспансера в Бурятии рассказали о своем побеге

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Управление МВД по Бурятии раскрыло подробности побега из психдиспансера в поселке Новая Брянь. В ведомстве сообщили, что беглецы после бунта смогли выбить решетку из окна и перелезли через стену учреждения. Все семеро уже задержаны, они рассказали о своем побеге.

Утром в субботу, 21 августа, стало известно о побеге семи человек из психдиспансера в поселке Новая Брянь, республика Бурятия. Сбежавшие находились там на принудительном лечении с разными диагнозами: шизофрения, расстройство личности и умственная отсталость. Практически все из них имеют за плечами серьезный криминальный опыт: судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления (кражи, грабежи, разбои, наркопреступления, вымогательства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийства).

Сообщалось, что пациенты устроили погром и покинули лечебное учреждение. В регионе был введен план «Сирена» для розыска и поимки преступников, спустя шесть часов все семеро были пойманы.

Позднее республиканское МВД опубликовало видео, где сами сбежавшие раскрыли некоторые подробности побега.

«Бежал на свободу через окно», — говорит один из пойманных

«Кто окно открыл?», — задает вопрос сотрудник силовых структур.

«Я не знаю», — отвечает задержанный.

Другой задержанный рассказал полицейским, что «решил убежать», для побега «ничего не сделал», а убежать смог, «спустившись по стене».

Еще один беглец заявил, что они смогли убежать, «отломав решетку в окне», а ломали ее «все, кто был там».

Жители поселка, которые помогали сотрудникам правоохранительных органов в поисковой операции, рассказали, как смогли заметить беглецов.

«Мы шли вокруг завода. Идем и слышим звук, будто кто-то на стекло наступил. Мы пошли посмотреть — он там сидел» — говорит подросток на видео МВД.

В полиции сообщили, при задержании трое из них пытались оказать сопротивление, но пострадавших в результате побега нет.

В учреждении, из которого сбежали пациенты, произошел бунт. Активное участие в нем принимали те самые семь беглецов. Они устроили погром в отделении, напали на санитаров, взломали двери и скрылись в неизвестном направлении, сообщали СМИ.

Главный врач диспансера назвал причину побега пациентов. По словам руководителя медучреждения, инициатором побега был только один человек. Остальные шесть пациентов пошли за ним.

«Со слов сотрудников полиции, было как в фильме «Джентльмены удачи»: «Все побежали, и я побежал». Возвратили больных, которые страдают умственной отсталостью», — пояснил он.

В начале августа из изолятора временного содержания в Истре сбежали пятеро подсудимых. Среди них оказался обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, более известного как «колбасный король», Александр Мавриди. Он до сих пор находится на свободе, остальные беглецы уже задержаны.

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