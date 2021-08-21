Главврач психдиспансера в Бурятии назвал причину побега пациентов

Главный врач бурятского психоневрологического диспансера, из которого сбежали семеро заключенных, Виталий Гриф, назвал причину побега пациентов, сообщает РЕН.ТВ.

По словам руководителя медучреждения, инициатором побега был только один человек. Остальные шесть пациентов пошли за ним, потому что зачинщик, апеллируя к их мужественности, спросил: «Что вы, не мужики?»

«Со слов сотрудников полиции, объясняют как в фильме «Джентльмены удачи»: «Все побежали, и я побежал». Возвратили больных, которые страдают умственной отсталостью», — пояснил главврач журналистам.

О том, что семеро пациентов сбежали из психоневрологического диспансера во время бунта, стало известно ранее 21 августа. Там они проходили принудительное лечение так как, по информации СМИ, страдали шизофренией, расстройством личности и умственной отсталостью. На данный момент все беглецы задержаны.