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Общество

Теперь и для пожилых. Минздрав расширил применение «Спутника Лайт»

«Спутник Лайт» разрешили использовать для людей старше 60 лет

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Александр Демьянчук/ТАСС
В России разрешили применять вакцину «Спутник Лайт», представляющую собой первый компонент «Спутника V», для вакцинации пожилых людей. В Минздраве также дали понять, что лица в возрасте 60 лет и старше должны вакцинироваться в первую очередь, поскольку статистика показывает, что 85% смертей от COVID-19 приходится на пожилых граждан.

Первые серии вакцины «Спутник Лайт», разработанной Центром имени Гамалеи, поступили в гражданский оборот в конце июня. На сегодняшний день это единственная однокомпонентная вакцина, доступная на территории России. По сути, «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент ранее появившегося и ставшего самым массовым в стране противокоронавирусного препарата «Спутник V».

«Спутник Лайт» особенно рекомендуется как инструмент ревакцинации или для первой прививки переболевших коронавирусом не менее шести месяц назад, однако применяется также и для первичной вакцинации всех желающих. После единственной прививки выдается сертификат о пройденной иммунизации.

Ранее младший брат «Спутника V» был разрешен для применения у лиц в возрасте от 18 до 60 лет, однако медицинское сообщество, как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, одобрило применение вакцины у людей старше 60 лет.

«Для лиц старше 60 лет [вакцина рекомендуется], чтобы поддержать и сохранить жизни. «Спутник Лайт» может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел», — заявил Мурашко.

По словам министра, пожилые люди, входящие в группу риска в период пандемии, в первую очередь должны вакцинироваться, поскольку доля умерших от COVID-19 пожилых пациентов составляет порядка 85% среди всех случаев с летальным исходом.

«Мы вчера были в «красной зоне» и видели, что огромное количество пациентов, и в тяжелом состоянии в том числе лица, которые старше 60 лет. Они уже сожалеют, понимают, что нужно было вакцинироваться, но заболевание уже запущено», — добавил он.

«Спутник Лайт», напомним, является векторной вакциной, в основе которой используется аденовирус человека, служащий для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Исходя из данных Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), эффективность препарата спустя 28 дней после прививки составляет около 79,4%, что выше, чем у некоторых двухкомпонентных вакцин. Разработчики также заявляют о высоких показателях эффективности «Спутника Лайт» в отношении новых штаммов.

В отличие от «Спутника V», «Спутник Лайт», как говорил ранее Мурашко, создавался для других целей. А именно, для формирования быстрого коллективного иммунитета среди населения.

Несмотря на то что «Спутник Лайт» в России пока не применяли на пожилых людях, результаты соответствующих исследований уже есть. Еще в июне препарат продемонстрировал эффективность среди пожилых граждан в Аргентине — Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес тогда констатировало, что в период с 21-го по 40-й день после получения одного укола заболеваемость людей составила всего 0,446%. Анализ прошли 186 тыс. человек в возрасте от 60 до 79 лет.

Сейчас также проводятся испытания комбинации «Спутника Лайт» с другими вакцинами. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, предложение РФПИ использовать «Спутник Лайт» дополнительно для вакцинации привившихся препаратом Pfizer/BioNTech имеет под собой научное основание, поскольку у Pfizer эффективность против «дельта»-штамма упала чуть ли не до 50-40%. Для сравнения, «Спутник V» против этой же мутации эффективен примерно на 83%.

Сильный иммунный ответ также дает смесь «Спутника Лайт» с британо-шведской вакциной AstraZeneca. К такому выводу пришли ученые Минздрава Аргентины, проводившие испытание. Аналогичный результат с высоким иммунным ответом у добровольцев получили в ходе клинических исследований комбинации AstraZeneca и «Спутник Лайт» в Азербайджане.

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