Умер конструктор легендарного самолета

Андрей Юрасов не принимал участия в разработке легендарного самолета Ил-76, но в последние десятилетия руководил созданием его модификаций. Ему было 59 лет, он ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В Москве в возрасте 59 лет умер Андрей Юрасов — главный конструктор модификаций одних из самых успешных отечественных самолетов Ил-76 и Ил-78. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ила» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).

Как заявили в компании, Юрасов скончался накануне, 16 августа, в результате продолжительной болезни. Как пишет РБК со ссылкой на руководителя первичной профсоюзной общественной организации «Ила» — Московской городской организации профессионального союза трудящихся авиационной промышленности Сергея Сенатова, конструктор ушел из жизни поздним вечером в понедельник.

«Нам из больницы позвонили. Наши сотрудники поехали в больницу вместе с родственниками. Онкология», — рассказал Сенатов. . Он отметил, что пока нет информации и дате и времени прощания с Юрасовым.

Юрасов родился в Москве 26 октября 1961 года. После окончания Московского авиастроительного института, пришел на завод «Ильюшин» в 1981 году, начав свой трудовой путь техником. Конструктор внес вклад в создание и участвовал в подготовке и проведении летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-114, Ил-103, Ил-96МО/Т. Главным его достижением стало участие в разработке и создании модификаций Ил-76, Ил-78. В последние годы в должности главного конструктора руководил работами по модернизации самолетов Ил-76 и Ил-78 для Военно-космических сил России.

В 2012 году участвовал в работе по внедрению в серийное производство модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Под его руководством выполнены наземные отработки всех систем первого опытного самолета, позволившие начать его летные испытания. Юрасов за вклад в развитие авиастроения был награжден орденами «Почета» и «Дружбы».

Ил-76 — основа военно-транспортной авиации СССР и России, а также многих других стран с 1970-х годов. Первый опытный экземпляр турбореактивного самолета отправился в полет 50 лет назад. Его создавали в противовес американскому «Старлифтеру», а также в качестве альтернативы Ан-22, который имел множество эксплуатационных проблем и отличался медлительностью. В зависимости от модификации Ил-76 способен перевозить грузы массой от 28 до 60 тонн на расстояние 3,6-4,2 тыс. км. Крейсерская скорость — 770-800 км/ч.

Начиная с середины 1970-х Ил-76 участвовал почти во всех военных конфликтах в мире. Он стоит на вооружении стран СНГ, Алжира, Индии, Иордании, Ирана, Ирака, Китая, Ливии, Северной Кореи, Сирии и других — в общей сложности разные модификации транспортника эксплуатируют более 30 стран, а также гуманитарные миссии ООН. Ил-76 выступает в качестве дозаправщиков, для чартерных перевозок и тушения пожаров. На нем установлено несколько десятков мировых рекордов.

Это самый массовый в мире самолет военно-транспортной авиации после Второй Мировой войны. По официальным данным к 2015 году было выпущено почти 950 единиц разных модификаций. За полвека эксплуатации по разным причинам был потерян 81 самолет, однажды Ил-76 пытались угнать. До сих пор «Ильюшин» выпускает шесть модификаций Ил-76 для военных и гражданских целей.