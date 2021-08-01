Командующий ВТА рассказал о самолете, повысившем боевой потенциал России

Командующий Военно-транспортной авиацией (ВТА) Владимир Бенедиктов оценил преимущества модернизированных Ил-76МД-90А.

«Учитывая характеристики и параметры, которые новые машины выдают, прирост боевого потенциала с появлением новой техники ВТА увеличится минимум на 30%. Стоит отметить, что самолет Ил-76МД-90А, учитывая его тяговооруженность, уже способен взять на борт до 3 БМД-4М», — сказал он в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Бенедиктов добавил, что такой самолет позволяет увеличить эффективность не только Военно-транспортной авиации (ВТА), но и Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Ил-76МД-90А – модернизированная версия самолета Ил-76МД. В отличие от предшественника конструкция его крыла рассчитывает на большую нагрузку и больший срок службы, а двигатели ПС (организация запрещена в России)-90А-76 имеют тягу 14,5 тонны.