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Общество

Жителей Геленджика эвакуируют из-за подтопления

Из-за ливня власти Геленджика включили сирены оповещения о ЧС

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gelendzhik_live/vk.com
В Геленджике, Крымске, Новороссийске прозвучали сирены, предупреждающие жителей, что на города может снова обрушится непогода. В центре Геленджика отключили свет, жителей района эвакуируют. Ливень во второй половине дня превратил улицы города в реки буквально за несколько минут.

В Геленджике включили аварийные сирены, чтобы оповестить горожан о возможном подтоплении в связи с сильными ливнями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность», — говорится в сообщении.

Кроме того, сирены звучат в Крымске и Новороссийске.

Населенные пункты Краснодарского края оказались под угрозой наводнения из-за циклона, накрывшего регион вечером в пятницу. После обрушившихся 15 августа дождей оказались затоплены улицы не только Геленджика, но и Анапы, Сочи, Новороссийска. «Комсомольская правда» со ссылкой на туристов в Геленджике сообщала, что уличные кафе и заведения общепита буквально смыло водой. Центральный район города обесточили, его жители готовятся к массовой эвакуации.

Селевые потоки с гор текут по всем улицам, имеющих уклон к морю. Уровень воды в реке Баканка поднялся до опасного уровня. Очевидцы сообщали, что улицы Геленджика превратились в реки буквально за несколько минут после начала ливня во второй половине воскресенья. Пляжи курорта закрыты, введен режим чрезвычайно ситуации.

По данным властей Краснодарского края, всего в регионе остаются подтопленными 210 частных домов, 1900 придомовых территорий, более полутора тысяч домовладений уже освобождены от воды. В пяти населенных пунктах без света остаются почти 7,6 тыс. человек. 1531 человека эвакуировали из зоны бедствия, почти две трети из них — дети. В Анапе и Темрюкском районе развернут 21 пункт временного размещения, где находятся 1199 человек, из них 618 детей.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что Геленджик, как и другие города Кубани, расположенные в низовьях рек, испытывает на себе максимальное влияние непогоды. «Сильные осадки, в свою очередь, приводят к повышению уровня рек, к подтоплению населенных пунктов, к проблемам в низовьях этих рек, в приморских городах», — пояснил синоптик. По его словам, в горных регионах очень трудно прогнозировать погоду из-за сложности рельефа, большого числа водоемов, переменчивого климата.

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