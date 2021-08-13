Большая вода на Юге России. Где проходит эвакуация

В Краснодарском крае в результате обильных осадков произошло подтопление большого количества домовладений, придомовых территорий, а также 4 лагерей, в результате чего более 900 детей эвакуировано. МЧС сообщает, что в ближайшие сутки может выпасть еще 70 миллиметров осадков. Также в четырех районах края введен режим чрезвычайной ситуации. Также началась эвакуация жителей из зон подтопления в Керчи, при необходимости людей будут расселять в гостиницах.

Проливные дожди стали причиной подтопления 352 частных домов, 878 придомовых территорий и детских лагерей на территории Анапы, Славянского и Темрюкского районов, спасатели производят откачку воды с подтопленных территорий, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщается, что из детского лагеря «Огонек» в Анапе эвакуировали 332 детей в детские лагеря села Витязево. Из детского оздоровительного лагеря «Северянка» в Темрюкском районе, где произошло подтопление территории, но вода не зашла в жилые корпуса, переместили 330 человек в село Кучугуры и школу-интернат в Темрюке.

В свою очередь дети из лагерей «Лебяжий Берег» и «Ровесник» (всего 270 человек) эвакуированы в среднюю школу села Ачуево. Для всех детей было организовано питание.

Также в МЧС сообщили, что в настоящее время происходит активная фаза смещения циклона в северо-западную часть региона (Ейский, Приморско-Ахтарский, Славянский и Темрюкский районы), в результате чего в ближайшие сутки может выпасть до 70 миллиметров осадков. Из-за непогоды произошло отключение электроэнергии у более чем 29 тыс. человек, нарушено движение автомобилей по трем участкам трассы Новороссийск — Керчь.

Сообщается, что в самой Керчи началась эвакуация жителей из зон подтопления, при необходимости людей будут расселять в гостиницах. Глава Крыма Сергей Аксенов, что власти держат на контроле ситуацию и принимают все необходимые меры для ликвидации последствий стихии.

Последствия подтоплений ликвидирует более 1,3 тысячи человек, 478 единиц техники, среди которых 8 плавсредств.

Полиция Анапы также помогает в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и эвакуации людей из зон подтопления.

В спасении людей задействовано 11 единиц техники, в том числе 4 автобуса и 45 человек личного состава городского отдела МВД. Как сообщает Instagram-аккаунт полиции, жизни и здоровью эвакуированных ничего не угрожает, их транспортировали в два пункта временного размещения, организованных администрацией города Анапа.

Сотрудники ведомства проводят мероприятия по обеспечению безопасности граждан и сохранности их имущества.

Напомним, что в ночь на 13 августа в Краснодарском крае прошли сильные дожди, в результате чего оказались подтоплены пять муниципалитетов, включая Новороссийск и Анапу, где за прошедшую ночь выпала трехмесячная норма осадков (109 мм), затопившие многочисленные участки в жилом секторе.

Непогода в Краснодарском крае и Крыму продлится вплоть до 15 августа. Согласно последним данным, до 150 мм осадков выпадет в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, а также Геленджике, Анапе и Новороссийске.

В Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах уже ввели режим чрезвычайной ситуации, а Крымский и Приморско-Ахтарский районы готовятся к его введению. В восточной половине Азовского моря ближайшей ночью будет действовать штормовое предупреждение.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее объяснил, что опасная погода в ближайшие дни на юге России будет определяться компактным циклоном, также известным как глубокий мезоциклон. Наибольшее влияние такой циклон по типу тропического шторма, который обычно очень сжатый и сконцентрированный, окажет на Крым, также пострадают Краснодарский край, Ростовская область, Адыгея и Черноморское побережье.

В свою очередь ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец охарактеризовал стихию, надвигающуюся на Краснодарский край и восточную часть Крыма (там региональный гидрометцентр предупредил об угрозе схода селей), как «библейский потоп».