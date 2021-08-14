СМИ: город-миллионник могут построить на границе двух регионов

5 августа глава Минобороны Сергей Шойгу предложил создать в Сибири несколько новых мегаполисов с населением до миллиона человек, которые должны стать научно-промышленными центрами и базой для развития высоких технологий в стране. Первый из них появится в Минусинской котловине — местности на границе Хакасии и Красноярского края, об этом рассказал источник издания URA.RU.

Первый из новых сибирских городов-миллионников, предложенных главой Минобороны Сергеем Шойгу на прошлой неделе, может появиться на границе Хакасии и Красноярского края. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на высокопоставленный источник.

По словам собеседника издания, проект прорабатывался два года, его должны начать реализовывать в 2022 году. Новый город появится в Минусинской котловине — части Ангаро-Енисейского макрорегиона, куда входят Тува, Красноярский край, Иркутская область и Хакасия. Источник уточнил, что проработать вопрос использования Минусинской котловины правительству и РАН поручил президент Владимир Путин в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме.

Появление города должно происходить в рамках развития Сибири как связующего звена между европейской частью России и Дальним Востоком, а также Китаем и странами азиатско-тихоокеанского региона. Инвестиции в проект оценивали в 3 трлн. руб.

Профессор кафедры мировой экономики и экономической безопасности Байкальского госуниверситета Виктор Самаруха в беседе с URA.RU пояснил, что власти обсуждают развитие трех кластеров в макрорегионе: на базе Братска, Ангарска и Усть-Илимска. Инфраструктуры для увеличения численности населения, по словам эксперта, также достаточно у Саянска и Усть-Кута (Иркутская область). Директор Школы публичной дипломатии Красноярска Василий Никуленков отметил, что в Ангаро-Енисейском макрорегионе уже сейчас реализуются такие крупные проекты как Усольский калийный комбинат, Усть-Кутский газоперерабатывающий завод, завод полимеров, Богучанский алюминиевый завод — инвестиции в каждый из них превышают 150 млрд руб. По мнению Никуленкова, решения по освоению региона будут озвучиваться на известных экономических площадках России и Юго-Восточной Азии.

Эксперт отметил, что современная стратегия развития Сибири базируется еще на планах времен царской России и раннего СССР. Ангаро-Енисейская проблема была сформирована в 1920 году, в 1932 для ее решению создали спецбюро. Затем появилась программа «Сибирь», которую курировало сибирское отделение Академии наук СССР.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что идея Шойгу построить несколько крупных научно-промышленных городов в Сибири вписывается в планы, разработанные при Иосифе Сталине. «Тогда было три дороги: еще царский Транссиб, частично построенные БАМ и Трансполярная железная дорога [один из ее участков должен стать Северным широтным ходом в ЯНАО]. Сталин хотел, чтобы три дороги шли с Запада на Восток параллельно, и с ними бы пересекались железные дороги с южных до северных территорий страны. Логика простая: мы построим железную дорогу, вдоль нее разовьется экономика. В центре этих транспортных крестов — новые города», — рассказал ученый, пояснив, что именно под эти цели сейчас идет модернизация Восточного полигона РЖД.

5 августа на встрече с сотрудниками Сибирского отделения РАН Шойгу заявил о необходимости построить в Сибири три-пять новых городов, которые занимались бы узконаправленной научной и промышленной деятельностью и стали бы новыми экономическими центрами макрорегиона. Их население, по словам министра, должно быть от 300-500 тыс. человек до миллиона. «И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — говорил Шойгу.

Эксперт в области общественной географии и страноведения Андрей Трейвиш отнесся к предложению главы Минобороны со скепсисом. По его мнению, нет ответа на главный вопрос: зачем России новые города, когда можно усилить существующие крупные сибирские центры — Новосибирск, Омск, Красноярск. Трейвиш также сомневается, что в новые города добровольно поедут люди из европейской части страны: для этого нужна соответствующая инфратсруктура, высокие зарплаты.

Перенос столицы в Сибирь Трейвиш также считал нецелесообразным. «Иногда столицы переносят, чтобы сбалансировать два конкурирующих региона или чтобы создать узкополитическую столицу, где живут только чиновники. Их часто ставят в качестве компромисса между соперничающими регионами, но нам тогда надо ставить между Москвой и Петербургом», — объяснил эксперт.

В то же время инициативу Шойгу положительно оценил зампред думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Он думает, что несколько новых городов поможет Сибири в отдаленной перспективе — сделает из региона научно-образовательную базу для высокотехнологичной промышленности. Экономический импульс таким кластерам, по мнению депутата, могути принести налоговые льготы и другие преференции для бизнеса.