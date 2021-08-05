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Политика

Шойгу предложил освоить Сибирь заново

Министр обороны поделился идеей построить в Сибири несколько крупных городов

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Сергей Шойгу и Владимир Путин во время прогулки по сибирской тайге, 2019 год

Сергей Шойгу и Владимир Путин во время прогулки по сибирской тайге, 2019 год

Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Несколько новых городов в Сибири предложил построить министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, эти города стали бы крупными научно-промышленными центрами. Население новых сибирских городов, согласно идее министра, должно составить по несколько сот тысяч человек, возможно даже по миллиону.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил основать в Сибири несколько новых крупных городов, которые бы занимались узконаправленной научно-промышленной деятельностью. Его слова передает ТАСС.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек», — сказал глава военного ведомства на встрече с учеными Сибирского отделения Российской академии наук (РАН).

По словам Шойгу, это не просто должны быть «какие-то» города или реализация идеи переноса столицы в Сибирь.

«[Надо] сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — отметил он. Для примера Шойгу рассказал о планах позднесоветского времени по постройке новых городов в Сибири. Однако из-за распада СССР этот проект не был реализован, посетовал министр.

Новый город на Сахалине

Еще один новый город российские власти планировали построить на Сахалине. Об этом в феврале заявил вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, этот город будет связан с портом Корсаков. Специалисты разработали генеральный план нового поселения.

Зампред правительства РФ пояснил, что на Сахалине есть дополнительные ресурсы, которые решили направить на улучшение «не самого благоустроенного и комфортного» Южно-Сахалинска. Кроме того, деньги решено было выделить на возведение «города, который сразу будет построен правильно».

И в Карелии

В 2018 году газета «Известия» сообщила, что в Карелии хотят построить новый город под названием Алхо. В переводе с финского языка это означает «низина».
Площадь города должна была составить 5 гектар, он должен располагаться в 45 км от границы с Финляндией и 210 км от Санкт-Петербурга. В городе на берегу Ладожского озера планировалось возвести дома, школы, университеты, разбить парки и создать ряд градообразующих предприятий.

Градостроительный проект предусматривал также создание речного порта в Якимваарском заливе Ладоги. Также там намеревались создать железнодорожную станцию. Население города должно было составить 25-30 тыс. человек.

В последующие два года публикаций в СМИ о строительстве Алхо не появлялось.

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