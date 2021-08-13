Трагедия в Воронеже: установлено место в автобусе, где произошел взрыв

Число пострадавших после взрыва автобуса в Воронеже возросло до 22, двое человек скончались. Эксперты разбираются с причинами инцидента, основной версией происшествия называют техническую неисправность. Источники в правоохранительных органах также сообщают, что причиной взрыва мог стать неустановленный предмет. Также следователи полностью исключили версию с терактом, так как на месте не было найдено поражающих элементов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что на данный момент в медучреждениях находится 15 человек, пострадавших после взрыва в автобусе. В пятницу, 13 августа, за помощью обратились еще трое воронежцев.

«13 человек находятся в БСМП (Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи) №1, один из которых — в реанимации в тяжелом состоянии. Другие 12 пациентов — в состоянии средней тяжести. В ВОКБ (Воронежская областная клиническая больница) №1 лечение получают двое пострадавших. Один из них поступил вчера вечером с ожогами 1-2 степени и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второй переведен сегодня из БСМП №1, он в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами», — написал глава региона.

Накануне стало известно, что следователи практически сразу исключили версию с терактом — на месте не было найдено поражающих элементов, которые характерны для самодельных взрывных устройств. Следствие склоняется к варианту с неисправностью газового оборудования автобуса.

«На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ночью 13 августа криминалисты завершили мероприятия на месте взрыва. Автобус был осмотрен снаружи и изнутри — особое внимание было уделено бензобаку, месту над левым колесом и четвертому ряду сидений от водителя.

Предварительно установлено, что взрыв произошел около бензобака в левой части автобуса.

Источник в правоохранительных органах предположил, что некий неустановленный предмет взорвался в ногах или под сиденьем у одной из погибших пассажирок.

«Мощность взрыва была небольшой: она, скорее всего, не превышала 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Версия о целенаправленном теракте пока окончательно не отброшена, но она почти наверняка будет опровергнута, так как никаких доказательств этому пока нет», — приводит его слова Telegram-канал RT.

В свою очередь характер взрыва в автобусе прокомментировал эксперт.

«В случае разрыва баллона под днищем ударная волна уйдет вниз, а не вверх. То есть автобус бы подпрыгнул, но такого разрушения, как на видео, не было бы. Взрыву газа должна была предшествовать его длительная утечка. Когда концентрация газа достигла бы взрывоопасных пределов, весь народ из автобуса уже выбежал бы — им дышать было бы тяжело», — отметил директор сервиса по установке газового оборудования Алексей Банковский.

Губернатор Александр Гусев отдельно призвал не распространять недостоверную информацию по данному происшествию: «Отдельно предостерегаю от распространения фейковой информации о трагедии: такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга интернета».

Говоря о компенсациях Александр Гусев отметил, что родственники погибших после взрыва получат по 1 млн рублей, тяжелораненые по 500 тыс. рублей, а сумма компенсации остальным пострадавшим будет определена позднее.

Водитель автобуса, комментируя инцидент, заявил, что в момент взрыва внутри находилось около 30 человек.

«Мы стояли на остановке, и люди садились в автобус. Загорелся красный, они заходили с пешеходного перехода. Уезжать — такой хлопок, стекла, дым, и я ничего не понял даже, что произошло», — рассказал он.

В свою очередь, следователи и оперативники начали поиск причастных ко взрыву и очевидцев происшествия, а оперштаб Национального антитеррористического комитета координирует их действия, сообщили в информцентре НАК.

Позднее Telegram-канал 112 сообщил, что в эпицентре взрыва находилось 3 человека: Ольга Черникова, которая скончалась через 40 минут после взрыва; Татьяна Иванова, скончавшаяся утром в пятницу и третья, – Анастасия Герасименко, у которой зафиксированы множественные оскольчатые ранения рук и ног, а также травмы головы. Ее состояние врачи оценивают, как средней тяжести.

Предварительно известно, что следов взрывчатых веществ не было найдено.

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан».