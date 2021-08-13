Жители Воронежа несут цветы к месту взрыва автобуса
В четверг, 12 августа, в центре Воронежа произошел взрыв в автобусе ПАЗ. На данный момент известно о 22 пострадавших, двое человек скончались.
Основной причиной взрыва следователи и эксперты называют техническую неисправность, однако источники в правоохранительных органах предполагают, что причиной мог стать неустановленный предмет. По примерным оценкам мощность взрыва составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
С самого утра жители города несут цветы на остановку общественного транспорта, рядом с которой взорвался автобус.
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