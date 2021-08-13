13 августа 2021, 21:53 Фоторепортажи Жители Воронежа несут цветы к месту взрыва автобуса

В четверг, 12 августа, в центре Воронежа произошел взрыв в автобусе ПАЗ. На данный момент известно о 22 пострадавших, двое человек скончались.



Основной причиной взрыва следователи и эксперты называют техническую неисправность, однако источники в правоохранительных органах предполагают, что причиной мог стать неустановленный предмет. По примерным оценкам мощность взрыва составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте.



С самого утра жители города несут цветы на остановку общественного транспорта, рядом с которой взорвался автобус.