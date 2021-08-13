Отмена удаленки и открытие зоопарков: какие карантинные меры сняли в столице

Указ о переводе на дистанционную работу не менее 30% невакцинированных сотрудников действовал в Москве с конца июня — причиной новых ограничений стал взрывной рост заболеваемости, который власти связывали с распространением более агрессивного дельта-варианта коронавируса. Сейчас мэрия отменила это требование, а также сняла все ограничения на посещение зоопарков

С пятницы, 13 августа, в Москве отменяется обязательное требование о переводе на удаленную работу как минимум 30% сотрудников предприятий и организаций. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В то же время мы рекомендуем работодателям и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций. Работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ», — сообщил Собянин.

Он отметил, что благодаря вакцинации число новых госпитализаций с коронавирусом в городе уменьшилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями в июне. Сейчас в больницах Москвы с COVID-19 лежат менее 7 тыс. человек — это минимальная заполненность стационаров с апреля. «Взвесив все за и против и посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий шаг по смягчению санитарных ограничений», — объяснил Собянин.

Кроме того, с 13 августа отменяются все ограничения на посещение зоопарков. Мэр добавил, что сейчас уже более 4,5 млн москвичей привито первым компонентом вакцины от коронавируса. По словам Собянина, в целом столица вернулась к нормальному ритму жизни, хотя продолжают действовать масочный режим, требование о соблюдении социальной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий, ограничения при посещении концертов, кино и театров.

Собянин подчеркнул, что власти хотят отменить и эти профилактические меры. Однако будут действовать осторожно, чтобы не спровоцировать новый рост заболеваемости.

Указ об обязательном переводе на дистанционную работу не менее 30% сотрудников мэр подписал 25 июня, он вступил в силу с 28 июня. Требование затрагивало только непривитых работников. Новое распоряжение об удаленке появилось на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией: с начала июня количество ежедневно регистрируемых новых случаев выросло более чем вдвое — с 9 тыс. до 20 тыс. Бизнес на эти требования отреагировал относительно спокойно: большинство предпринимателей заявили, что наладили работу в дистанционном формате, поэтому распоряжение мэрии практически не отразится на их деятельности.

В удаленный формат также перевели сдачу сессий и аттестаций в вузах. Некоторые государственные структуры — в частности, Следственный комитет — не исключали, что переведут на дистанционный формат всех непривитых от коронавируса сотрудников.

12 августа в Москве выявили почти 2,3 тыс. новых заражений коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии в столице превышает 1,5 млн. 56 человек умерли за прошлые сутки. Максимальная суточная заболеваемость в городе фиксировалась 18 июня — тогда за день заболели более 9 тыс. человек.