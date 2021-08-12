«Все вакцинируемся»: Проценко заявил о готовности к новой волне коронавируса

Новых случаев инфицирования коронавирусом в России становится меньше, в различных регионах наблюдается снижение числа госпитализированных пациентов. Об этом сообщил в четверг главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, связав эти тенденции с ростом темпов вакцинации в стране. Российская система здравоохранения готова к возможной новой волне пандемии осенью, добавил он. 12 августа в России впервые за пандемию зарегистрировали более 800 смертей из-за COVID-19 за сутки, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 12 августа, заявил о снижении числа заразившихся коронавирусной инфекцией в России.

«Я вижу ровно то же самое, что мы видим вместе с вами из открытых источников РФ. Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение числа госпитализированных пациентов в различных регионах», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что это связано с количеством пациентов, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет. Проценко выразил уверенность, что с ростом темпов вакцинации картина с распространением коронавируса в стране начнет стабилизироваться. По его словам, прививки уже показали свою эффективность.

Как отметил Проценко, увеличением числа вакцинированных объясняется и заметное снижение количества случаев заболеваемости COVID-19 в Москве.

Готовность к новой волне

Российская система здравоохранения готова к возможной новой волне пандемии коронавируса осенью, заявил Проценко во время визита в Забайкальский центр управления регионом.

«Опасения эти есть. Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей… опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре», — отметил он, отвечая на вопрос о возможности новой волны COVID-19 этой осенью.

Проценко указал, что многое сейчас зависит от населения, от гражданской позиции и отношения к вакцинации. «Со стороны государственной системы все было сделано, чтобы это было просто и доступно. Поэтому все вакцинируемся», — призвал он.

О распространении коронавируса

В России впервые за пандемию зарегистрировали более 800 смертей из-за COVID-19 за последние сутки — зафиксированы 808 летальных исходов, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,57%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 21 932, количество вылечившихся пациентов - на 20 195.

Доля выписанных пациентов осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России 12 августа продолжил снижаться и составил 0,96. В Москве он сократился до 0,76 — минимума за две недели, следует из подсчетов ТАСС.

В двух из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель превысил единицу - в Свердловской (1,01) и Ростовской (1,03) областях. В остальных регионах индикатор меньше 1. В Иркутской, Нижегородской областях и Красноярском крае он составил 0,99, в Воронежской и Самарской областях - 0,98, в Санкт-Петербурге - 0,96, в Подмосковье - 0,88.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2 294, в городе зарегистрировали 56 летальных случаев, это минимум с 5 июня.

Всего, по данным штаба, в столице умерли 26 423 человека (1,72% от числа заболевших).