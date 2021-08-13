Взрывчатку не нашли. Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже

Следователи считают техническую версию взрыва автобуса в Воронеже основной. Власти же со своей стороны предостерегли местных жителей от появления фейковой информации о причинах взрыва и напомнили, что ее распространение преследуется по закону. Трое пострадавших в результате происшествия находятся в тяжелом состоянии, число жертв выросло до двух.

Жертвы взрыва

Изначально сообщалось, что в результате происшествия в Воронеже, случившегося вечером 12 августа, зафиксировано 18 пострадавших и один погибший. По уточненной информации Минздрава, пострадали после взрыва автобуса 19 человек.

Число погибших тем временем выросло до двух: две женщины в возрасте 35 и 55 лет, согласно актуальным данным, скончались в больнице.

Пострадавшие, госпитализированные в больницы города, находятся в состоянии разной степени тяжести, рассказали медики. Состояние троих человек оценивается как тяжелое, у восьми человек — травмы средней степени тяжести. Еще семи пациентам была оказана амбулаторная помощь.

close Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года Последствия взрыва пассажирского автобуса, Воронеж, 12 августа 2021 года Полную галерею можно посмореть

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Версия не меняется

Накануне стало известно, что следователи практически сразу исключили версию с терактом — на месте не было найдено поражающих элементов, которые характерны для самодельных взрывных устройств. Следствие склоняется к варианту с неисправностью газового оборудования автобуса.

Ночью 13 августа эксперты и криминалисты завершили мероприятия по исследованию на месте взрыва. Как пишет РИА «Новости», автобус был осмотрен специалистами снаружи и изнутри — особое внимание было уделено бензобаку, месту над левым колесом и четвертому ряду сидений по стороне водителя. Предварительно установлено, что взрыв произошел возле бензобака в левой части автобуса.

«На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. Будут проведены экспертизы. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено», — уточнил источник в правоохранительных органах ТАСС.

После изучения экспертов к уборке места происшествия приступили коммунальные службы. Работники убрали поврежденный автобус, а также очистили близлежащую территорию от стекол и обломков, рассыпанных на десятки метров.

RT же добавляет, что в компании, который принадлежал поврежденный автобус, нашли по меньшей мере 19 нарушений, в том числе по установке газового оборудования. Издание ссылается на документы о проведенных в период с 2015 по 2021 год проверках (всего их было 37) МВД, Минтрансом, Ространснадзором, Роспотребнадзором ООО «АТП-1. В 2017-м ведомственные проверки показали, что в одном из автобусом установлено, что газобаллонное оборудование установлено без разрешения ГИБДД. После взрыва, напомним, в компании утверждали, что у них нет транспортных средств, оснащенных газовым оборудованием.

Общественный транспорт проверен

Хотя версия теракта была отброшена, жителей Воронежа вчера призвали внимательнее относиться к посторонним вещам в общественных местах, а губернатор области Александр Гусев поручил ответственным службам проверить весь общественный транспорт города.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил журналистам, что проводимая силами автотранспортных предприятий, управления транспорта и сотрудников линейного контроля проверка на базах и конечных остановках подвижного состава не выявила посторонних предметов. В настоящий момент на линиях возобновлена штатная работа 800 единиц пассажирского транспорта.

Избежать фейков

Губернатор Гусев также обратился к жителям Воронежа на тему возможного появления недостоверной информации, касающейся взрыва и возможных версий случившегося. Он напомнил, что распространение фейковых данных преследуется по закону.

«Такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга интернета», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Пострадавшим в результате происшествия будет оказана бесплатная помощь психологов, согласно рекомендациям врачей, а также выработан механизм для выплаты им материальной компенсации. Суммы будут определены позднее.