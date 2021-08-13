Взрывчатку не нашли. Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже

Жертвы взрыва
Изначально сообщалось, что в результате происшествия в Воронеже, случившегося вечером 12 августа, зафиксировано 18 пострадавших и один погибший. По уточненной информации Минздрава, пострадали после взрыва автобуса 19 человек.
Число погибших тем временем выросло до двух: две женщины в возрасте 35 и 55 лет, согласно актуальным данным, скончались в больнице.
Пострадавшие, госпитализированные в больницы города, находятся в состоянии разной степени тяжести, рассказали медики. Состояние троих человек оценивается как тяжелое, у восьми человек — травмы средней степени тяжести. Еще семи пациентам была оказана амбулаторная помощь.
Версия не меняется
Накануне стало известно, что следователи практически сразу исключили версию с терактом — на месте не было найдено поражающих элементов, которые характерны для самодельных взрывных устройств. Следствие склоняется к варианту с неисправностью газового оборудования автобуса.
Ночью 13 августа эксперты и криминалисты завершили мероприятия по исследованию на месте взрыва. Как пишет РИА «Новости», автобус был осмотрен специалистами снаружи и изнутри — особое внимание было уделено бензобаку, месту над левым колесом и четвертому ряду сидений по стороне водителя. Предварительно установлено, что взрыв произошел возле бензобака в левой части автобуса.
«На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. Будут проведены экспертизы. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено», — уточнил источник в правоохранительных органах ТАСС.
После изучения экспертов к уборке места происшествия приступили коммунальные службы. Работники убрали поврежденный автобус, а также очистили близлежащую территорию от стекол и обломков, рассыпанных на десятки метров.
RT же добавляет, что в компании, который принадлежал поврежденный автобус, нашли по меньшей мере 19 нарушений, в том числе по установке газового оборудования. Издание ссылается на документы о проведенных в период с 2015 по 2021 год проверках (всего их было 37) МВД, Минтрансом, Ространснадзором, Роспотребнадзором ООО «АТП-1. В 2017-м ведомственные проверки показали, что в одном из автобусом установлено, что газобаллонное оборудование установлено без разрешения ГИБДД. После взрыва, напомним, в компании утверждали, что у них нет транспортных средств, оснащенных газовым оборудованием.
Общественный транспорт проверен
Хотя версия теракта была отброшена, жителей Воронежа вчера призвали внимательнее относиться к посторонним вещам в общественных местах, а губернатор области Александр Гусев поручил ответственным службам проверить весь общественный транспорт города.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил журналистам, что проводимая силами автотранспортных предприятий, управления транспорта и сотрудников линейного контроля проверка на базах и конечных остановках подвижного состава не выявила посторонних предметов. В настоящий момент на линиях возобновлена штатная работа 800 единиц пассажирского транспорта.
Избежать фейков
Губернатор Гусев также обратился к жителям Воронежа на тему возможного появления недостоверной информации, касающейся взрыва и возможных версий случившегося. Он напомнил, что распространение фейковых данных преследуется по закону.
«Такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга интернета», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Пострадавшим в результате происшествия будет оказана бесплатная помощь психологов, согласно рекомендациям врачей, а также выработан механизм для выплаты им материальной компенсации. Суммы будут определены позднее.