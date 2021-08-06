«Там можно пересажать весь ИВС»: как подсудимые сбежали из изолятора в Истре

Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных, 2021 год

Побег из ИВС в подмосковной Истре подсудимым помогли организовать сообщники на свободе, считают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Скорее всего, арестанты смогли сбежать, подкупив сотрудников изолятора. По мнению председателя Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкина, главной целью организаторов было вытащить Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «колбасного короля», ведь он мог раскрыть личность заказчика преступления.

Заказчик закопает или он уже далеко

Организовать побег заключенным, сбежавшим из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, помогли сообщники на свободе. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Если нет помощи извне, сбежать из ИВС или СИЗО сложно, подтвердил председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Поймать беглецов теперь будет нелегко.

«Видимо, основной (обвиняемый в резонансном убийстве Владимира Маругова Александр Мавриди. — «Газета.Ru») убежал, так как сказал, что сдаст заказчика, если его не вытащат. Ну, вот его и вытащили. С ним заодно еще четверо сбежали – вот их, думаю, быстро поймают. А первого — вряд ли. Его или сам заказчик закопает, или он уже далеко», — сказал он.

Побег, по его мнению, стал возможен благодаря коррупции.

«Коррупция в чистом виде. Наверняка были проплачены большие деньги, чтобы гаечный ключ принести – скрутить замок, и чтобы сотрудник якобы забыл случайно закрыть окошечко для приема пищи. И, может быть, он даже срок реальный получит, но, мне кажется, он большие очень деньги получил, чтобы отсидеть пару лет в колонии», — отметил Пашкин.

Скорее всего, действия персонала расценят как халатность, однако, говорит эксперт, «там можно пересажать весь ИВС: кто проверял, кто не закрыл окошко, и так далее».

Забыли закрыть «кормушку»

В пятницу, 6 августа, прокуратура Московской области заявила о побеге пяти подсудимых из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре.

«По предварительным данным, они покинули ИВС через заднюю дверь», — говорится в сообщении.

Следственный комитет по Подмосковью возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) неустановленными работниками изолятора, сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега из органов МВД в следственные органы ГСУ СК России по Московской области», — добавили в СК.

Позднее агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщило, что по подозрению в превышении полномочий задержан дежурный по ИВС.

По версии следствия, пятеро арестантов сбежали с помощью гаечного ключа, которым открутили замки дверей, также сообщила журналистам представитель областного главка СК Ольга Врадий.

Среди беглецов оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, владевшего «Мясной империей» и «Озерецкими колбасами». Бизнесмена застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года.

Вместе с Мавриди бежали Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Иван Цуркану.

Побег, по словам адвоката, экс-следователя Вадима Багатурии — «крайне редкая история». Такие случаи в основном были распространены в 90-х годах, когда правоохранительная система находилась в состоянии развала.

«Тогда было два типа побегов. Одни происходили с помощью прямого подкупа конвоиров или сотрудников изолятора, а вторые — из-за обветшалости изоляторов. Если вспоминать какие-то последние громкие случаи — это Матросская тишина (последний побег оттуда был совершен 7 мая 2013 года. — «Газета.Ru»). Зданию 300 лет, и оно крайне разрушено», — пояснил он.

Побег из ИВС в Истре, считает Багатурия, связан с халатностью сотрудников, забывших закрыть так называемую «кормушку» — окно, через которое заключенные получают еду.

Изолятор в Истре — небольшое подвальное помещение. Там есть металлические двери, камеры и шлюзы, рассказал он. Когда человек заходит в ИВС, за ним закрывается дверь, посетитель регистрируется, и только после этого ему открывают вторую дверь, а, запустив, тут же запирают.

Сотрудников, допустивших побег, добавил он, однозначно привлекут за халатность.

Наказание будет сложено

«Чтобы понять, как сбежавших заключенных будут ловить, можно представить себе картинку из фильма: собаки, патрули, прочесывание. Привлекут, скорее всего, солдат-срочников из Росгвардии, военнослужащих, полицейских — участковые будут отрабатывать частный сектор, оперативники по своим каналам.

Результативность, я думаю будет высока, их поймают. Если только не было сообщников, которые ждали на машине во время побега прямо у здания ИВС и увезли беглецов, например, в Белоруссию, откуда те могли бы скрыться дальше», — рассказал Багатурия.

Поскольку сбежавших несколько, их действия должны быть квалифицированы по ч. 2 ст. 313 УК РФ — то есть, побег, совершенный группой лиц по предварительному сговору, объяснил адвокат, зампред Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

«Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок», — уточнил юрист.

Совершенный побег, добавил он, будет учитываться судом при вынесении приговора по делам, по которым беглецы содержались в ИВС: наказание по двум приговорам будет сложено и итоговое наказание будет однозначно строже, чем могло бы быть.

«В настоящее время, как известно, проводится проверка и дается оценка действиям должностных лиц, отвечавших за содержание обвиняемых под стражей. В случае, если будет установлена их вина в произошедшем, то они могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, которая предусмотрена статьей 293 УК РФ «Халатность», — уточнил адвокат.

По словам Прокофьева, это «базовая» статья, которая может быть применена в данном случае, но в ходе расследования могут быть выявлены и другие факты, которые повлекут более серьезную ответственность для должностных лиц.