Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мужчина в Бишкеке бросил калькулятор в лицо девушке-кассиру из-за русского языка 15:50
Путин поручил обеспечить 100% доступность дошкольного образования детям до 3 лет 15:48
Мошенники нашли способ воровать банковские данные через мессенджер 15:44
В Молдавии утвердили новое правительство 15:43
Учения по противовоздушной обороне прошли в Москве и Подмосковье 15:42
Путин поручил регулярно мониторить доходы малообеспеченных россиян 15:42
Кавазашвили — об отказе Фернандеса: я бы тоже подумал, играть ли мне в такой... 15:40
Путин поручил утвердить Единый план по достижению целей нацразвития 15:37
Врач назвал еще одно преимущество вакцинации от COVID-19 15:29
Белгородского чиновника прифотошопили на снимок для доски почета 15:27
Общество

«Там можно пересажать весь ИВС»: как подсудимые сбежали из изолятора в Истре

Сотруднику ИВС, помогавшему арестантам из Истры, могли дать взятку за «отсидку»

close
100%
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных, 2021 год

Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных, 2021 год

Антон Денисов/РИА «Новости»
Побег из ИВС в подмосковной Истре подсудимым помогли организовать сообщники на свободе, считают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Скорее всего, арестанты смогли сбежать, подкупив сотрудников изолятора. По мнению председателя Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкина, главной целью организаторов было вытащить Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «колбасного короля», ведь он мог раскрыть личность заказчика преступления.

Заказчик закопает или он уже далеко

Организовать побег заключенным, сбежавшим из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, помогли сообщники на свободе. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Если нет помощи извне, сбежать из ИВС или СИЗО сложно, подтвердил председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Поймать беглецов теперь будет нелегко.

«Видимо, основной (обвиняемый в резонансном убийстве Владимира Маругова Александр Мавриди. — «Газета.Ru») убежал, так как сказал, что сдаст заказчика, если его не вытащат. Ну, вот его и вытащили. С ним заодно еще четверо сбежали – вот их, думаю, быстро поймают. А первого — вряд ли. Его или сам заказчик закопает, или он уже далеко», — сказал он.

Побег, по его мнению, стал возможен благодаря коррупции.

«Коррупция в чистом виде. Наверняка были проплачены большие деньги, чтобы гаечный ключ принести – скрутить замок, и чтобы сотрудник якобы забыл случайно закрыть окошечко для приема пищи. И, может быть, он даже срок реальный получит, но, мне кажется, он большие очень деньги получил, чтобы отсидеть пару лет в колонии», — отметил Пашкин.

Скорее всего, действия персонала расценят как халатность, однако, говорит эксперт, «там можно пересажать весь ИВС: кто проверял, кто не закрыл окошко, и так далее».

Забыли закрыть «кормушку»

В пятницу, 6 августа, прокуратура Московской области заявила о побеге пяти подсудимых из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре.

«По предварительным данным, они покинули ИВС через заднюю дверь», — говорится в сообщении.

Следственный комитет по Подмосковью возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) неустановленными работниками изолятора, сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега из органов МВД в следственные органы ГСУ СК России по Московской области», — добавили в СК.

Позднее агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщило, что по подозрению в превышении полномочий задержан дежурный по ИВС.

По версии следствия, пятеро арестантов сбежали с помощью гаечного ключа, которым открутили замки дверей, также сообщила журналистам представитель областного главка СК Ольга Врадий.

Среди беглецов оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, владевшего «Мясной империей» и «Озерецкими колбасами». Бизнесмена застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года.

Вместе с Мавриди бежали Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Иван Цуркану.

Побег, по словам адвоката, экс-следователя Вадима Багатурии — «крайне редкая история». Такие случаи в основном были распространены в 90-х годах, когда правоохранительная система находилась в состоянии развала.

«Тогда было два типа побегов. Одни происходили с помощью прямого подкупа конвоиров или сотрудников изолятора, а вторые — из-за обветшалости изоляторов. Если вспоминать какие-то последние громкие случаи — это Матросская тишина (последний побег оттуда был совершен 7 мая 2013 года. — «Газета.Ru»). Зданию 300 лет, и оно крайне разрушено», — пояснил он.

Побег из ИВС в Истре, считает Багатурия, связан с халатностью сотрудников, забывших закрыть так называемую «кормушку» — окно, через которое заключенные получают еду.

Изолятор в Истре — небольшое подвальное помещение. Там есть металлические двери, камеры и шлюзы, рассказал он. Когда человек заходит в ИВС, за ним закрывается дверь, посетитель регистрируется, и только после этого ему открывают вторую дверь, а, запустив, тут же запирают.

Сотрудников, допустивших побег, добавил он, однозначно привлекут за халатность.

Наказание будет сложено

«Чтобы понять, как сбежавших заключенных будут ловить, можно представить себе картинку из фильма: собаки, патрули, прочесывание. Привлекут, скорее всего, солдат-срочников из Росгвардии, военнослужащих, полицейских — участковые будут отрабатывать частный сектор, оперативники по своим каналам.

Результативность, я думаю будет высока, их поймают. Если только не было сообщников, которые ждали на машине во время побега прямо у здания ИВС и увезли беглецов, например, в Белоруссию, откуда те могли бы скрыться дальше», — рассказал Багатурия.

Поскольку сбежавших несколько, их действия должны быть квалифицированы по ч. 2 ст. 313 УК РФ — то есть, побег, совершенный группой лиц по предварительному сговору, объяснил адвокат, зампред Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

«Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок», — уточнил юрист.

Совершенный побег, добавил он, будет учитываться судом при вынесении приговора по делам, по которым беглецы содержались в ИВС: наказание по двум приговорам будет сложено и итоговое наказание будет однозначно строже, чем могло бы быть.

«В настоящее время, как известно, проводится проверка и дается оценка действиям должностных лиц, отвечавших за содержание обвиняемых под стражей. В случае, если будет установлена их вина в произошедшем, то они могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, которая предусмотрена статьей 293 УК РФ «Халатность», — уточнил адвокат.

По словам Прокофьева, это «базовая» статья, которая может быть применена в данном случае, но в ходе расследования могут быть выявлены и другие факты, которые повлекут более серьезную ответственность для должностных лиц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Платили лопатами: археологи откопали в Китае древнейший монетный двор
Как выглядели китайские монеты VII века до н.э.
Плейлист недели: Little Big, Канье Уэст, Maneskin
Ильич из Little Big сбрил усы в новом клипе с победительницей «Евровидения»
«Фонтан бил, есть и будет». Шойгу ответил Зеленскому одесским анекдотом
Министр обороны РФ ответил шуткой на слова Зеленского о Крыме
Ведущий «Время покажет» отказался извиняться перед трансгендерной спортсменкой за пародию
Актер Краско рассказал, что «не желал жить» после заражения COVID-19
В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием девяти автомобилей
Олег Навальный получил год условно по «санитарному делу»
Новости и материалы
Мужчина в Бишкеке бросил калькулятор в лицо девушке-кассиру из-за русского языка
Путин поручил обеспечить 100% доступность дошкольного образования детям до 3 лет
Мошенники нашли способ воровать банковские данные через мессенджер
В Молдавии утвердили новое правительство
Учения по противовоздушной обороне прошли в Москве и Подмосковье
Путин поручил регулярно мониторить доходы малообеспеченных россиян
Кавазашвили — об отказе Фернандеса: я бы тоже подумал, играть ли мне в такой сборной
Путин поручил утвердить Единый план по достижению целей нацразвития
Врач назвал еще одно преимущество вакцинации от COVID-19
Белгородского чиновника прифотошопили на снимок для доски почета
В Подмосковье более 3 млн человек вакцинировались от коронавируса
СМИ: в Японии скрыли случаи заражения штаммом «лямбда» за три дня до начала Олимпиады
Пугавшую лошадей статую борца сумо убрали с конного манежа на Олимпиаде в Токио
В Киеве противникам тотальной украинизации предложили уезжать из страны
Пострадавшая в устроенном блогером Билом ДТП потребовала более 1,6 млн рублей
Little Big приклеили усы Нетте Барзилай в новом клипе
Санду заявила о необходимости возобновления диалога с Россией
Тихонов — о допинге бразильянки: Бразилию — дисквалифицировать, а Россию — в полуфинал
Все новости
14-й день Олимпиады: Россия взяла золото в борьбе. LIVE
Россиянин Сидаков разгромил белоруса Кадимагомедова и стал олимпийским чемпионом
«Пить-то некому»: как пандемия повлияла на крупных и мелких пивоваров
За пандемийный год не пострадало производство только безалкогольного пива
Самодельные биты и ножи. Еще две массовые драки мигрантов произошли в Подмосковье
Опубликовано видео массовой драки рабочих в Одинцово
На 99% точно: кто перенесет COVID-19 бессимптомно
Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение коронавируса
В сеть утекли данные банковских карт. В зоне риска миллион клиентов
Хакеры из России слили в даркнет данные миллиона кредиток
Жить по средствам. Долговую нагрузку россиян сравнили с показателями развитых стран
В Минэкономразвития рассказали о низкой закредитованности россиян
Сломали форточку, сбили замки и ушли. Все о побеге пятерых подсудимых из изолятора в Истре
После побега из истринского ИВС задержан майор полиции
Световое эхо: астрономы увидели огромные кольца вокруг черной дыры
Ученые обнаружили «окольцованную» черную дыру
Лебединая песнь лета. Москву ждут гроза и окончание купального сезона
В Москве ожидаются гроза и сильный ветер
Обогнали родной завод: Чехия начала продавать электромобиль УАЗ раньше России
MV Motors запустила в продажу электрический вариант «УАЗ Хантер»
США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки
Вашингтон готов вернуться в Вену для переговоров по иранской ядерной программе
«Понравилось играть Харли Квинн, которая не в отношениях с Джокером»
Марго Робби, Сильвестр Сталлоне, Идрис Эльба и другие звезды — об «Отряде самоубийц» и своих героях
672 гола в 778 матчах. Карьера Месси в «Барселоне»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях