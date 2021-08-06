Сломали форточку, сбили замки и ушли. Все о побеге пятерых подсудимых из изолятора в Истре

Пять человек сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Среди них Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена, «колбасного короля» Владимира Маругова. Подробности о побеге, который был совершен при помощи гаечного ключа, — в материале «Газеты.Ru».

Массовый побег из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре произошел в ночь на 6 августа. Подсудимые открутили замки запрещенным в изоляторе предметом — гаечным ключом. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Около 4 часов утра из ИВС ОМВД России по Истре через спецприемник с применением (…) предположительно, гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек», — сообщила Врадий.

Также представитель СК рассказала, что одним из сбежавших является Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, а также лишении свободы столичного адвоката. Другие четверо беглецов подозреваются в кражах. Руководство подмосковного главка МВД направило в Истру комиссию для установления обстоятельств массового побега из изолятора.

СМИ сообщают, что кроме Мавриди побег совершили Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Предположительно, все сбежавшие являются уроженцами Молдавии.

Камеры наблюдения, установленные на жилом доме недалеко от изолятора в Истре, сняли пятерых заключенных вскоре побега из изолятора в 2.46 утра. Им удалось сбежать, сломав форточку для кормления в двери. После они выкрутили винты и сняли замок. Далее они незамеченными прошли через весь изолятор, сбили навесной замок на улице с ворот и ушли, сообщает телеграм-канал Baza.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что как минимум одного сотрудника изолятора уже проверяют на причастность к случившемуся. По неустановленной причине дежурный не закрыл окно-«кормушку», через которую заключенным передают еду.

«Проверяется возможная причастность одного из сотрудников учреждения в сознательной или нет помощи беглецам. Он, возможно, допустил преступную халатность, при которой побег стал возможен», — сказал источник, добавив, что этот сотрудник задержан до выяснения обстоятельств.

Мавриди задержали в ноябре 2020 года по подозрению в убийстве подмосковного бизнесмена и «колбасного короля» Владимира Маругова, владельца нескольких колбасных заводов.

Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили прикованного к кровати пенсионера. По данным СК, мужчину удерживали силой, вымогая у него квартиру.

Тело Владимира Маругова нашли в ночь на 2 ноября на территории его дома в Московской области. Двое преступников в масках, вооруженные ружьем и арбалетом, ворвались в баню, где бизнесмен находился со своей гражданской женой Александрой. Они связали обоих, однако женщина смогла вырваться и убежать. Она вызвала на место полицию. Во время убийства Маругова на участке в Подмосковье находились также его мать с отчимом, домработница и пятилетний сын бизнесмена. Но на момент преступления все они были в доме — за 15 минут до нападения в баню к Маругову заходила его мать, чтобы забрать внука.

Владимир Маругов был генеральным директором нескольких предприятий — в том числе МПК «Мясная империя» (под этим брендом мясокомбинат «Озерецкие колбасы», расположенный в Дмитровском районе Московской области, до сих пор выпускает свою продукцию). Всего с его участием было зарегистрировано восемь компаний — на данный момент все предприятия ликвидированы. В 2016 году Арбитражный суд Москвы признал мужчину банкротом, однако прозвище «колбасный король» за Маруговым закрепилось.