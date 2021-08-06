Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сбежавших из ИВС в Истре подсудимых ищут в соседних регионах 11:08
Дженнифер Энистон назвала фильм, за съемки в котором ей стыдно 11:06
На Алтае любительница собачьего мяса получила условное наказание 11:01
Российский боксер, завоевавший серебро Токио: нет желания носить эту медаль 10:57
Звезда «Кухни» Мария Горбань родила второго ребенка 10:53
Госдеп разрешил членам семей госслужащих уехать из России 10:52
Грузия отказалась восстанавливать дипотношения с Россией 10:47
Муж Тимановской получил гуманитарную визу и прибыл в Польшу 10:45
Ведущий «Время покажет» отказался извиняться перед трансгендерной... 10:44
Волейболистка Гончарова — о допинге бразильянки: готовы вернуться и переиграть... 10:39
Общество

Сломали форточку, сбили замки и ушли. Все о побеге пятерых подсудимых из изолятора в Истре

Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Маругова сбежал из ИВС в Подмосковье

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
ИВС ОМВД России по городскому округу Истра
Пять человек сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Среди них Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена, «колбасного короля» Владимира Маругова. Подробности о побеге, который был совершен при помощи гаечного ключа, — в материале «Газеты.Ru».

Массовый побег из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре произошел в ночь на 6 августа. Подсудимые открутили замки запрещенным в изоляторе предметом — гаечным ключом. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Около 4 часов утра из ИВС ОМВД России по Истре через спецприемник с применением (…) предположительно, гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек», — сообщила Врадий.

Также представитель СК рассказала, что одним из сбежавших является Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, а также лишении свободы столичного адвоката. Другие четверо беглецов подозреваются в кражах. Руководство подмосковного главка МВД направило в Истру комиссию для установления обстоятельств массового побега из изолятора.

СМИ сообщают, что кроме Мавриди побег совершили Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Предположительно, все сбежавшие являются уроженцами Молдавии.

Камеры наблюдения, установленные на жилом доме недалеко от изолятора в Истре, сняли пятерых заключенных вскоре побега из изолятора в 2.46 утра. Им удалось сбежать, сломав форточку для кормления в двери. После они выкрутили винты и сняли замок. Далее они незамеченными прошли через весь изолятор, сбили навесной замок на улице с ворот и ушли, сообщает телеграм-канал Baza.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что как минимум одного сотрудника изолятора уже проверяют на причастность к случившемуся. По неустановленной причине дежурный не закрыл окно-«кормушку», через которую заключенным передают еду.

«Проверяется возможная причастность одного из сотрудников учреждения в сознательной или нет помощи беглецам. Он, возможно, допустил преступную халатность, при которой побег стал возможен», — сказал источник, добавив, что этот сотрудник задержан до выяснения обстоятельств.

Мавриди задержали в ноябре 2020 года по подозрению в убийстве подмосковного бизнесмена и «колбасного короля» Владимира Маругова, владельца нескольких колбасных заводов.

Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили прикованного к кровати пенсионера. По данным СК, мужчину удерживали силой, вымогая у него квартиру.

Тело Владимира Маругова нашли в ночь на 2 ноября на территории его дома в Московской области. Двое преступников в масках, вооруженные ружьем и арбалетом, ворвались в баню, где бизнесмен находился со своей гражданской женой Александрой. Они связали обоих, однако женщина смогла вырваться и убежать. Она вызвала на место полицию. Во время убийства Маругова на участке в Подмосковье находились также его мать с отчимом, домработница и пятилетний сын бизнесмена. Но на момент преступления все они были в доме — за 15 минут до нападения в баню к Маругову заходила его мать, чтобы забрать внука.

Владимир Маругов был генеральным директором нескольких предприятий — в том числе МПК «Мясная империя» (под этим брендом мясокомбинат «Озерецкие колбасы», расположенный в Дмитровском районе Московской области, до сих пор выпускает свою продукцию). Всего с его участием было зарегистрировано восемь компаний — на данный момент все предприятия ликвидированы. В 2016 году Арбитражный суд Москвы признал мужчину банкротом, однако прозвище «колбасный король» за Маруговым закрепилось.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Световое эхо: астрономы увидели огромные кольца вокруг черной дыры
Ученые обнаружили «окольцованную» черную дыру
Обогнали родной завод: Чехия начала продавать электромобиль УАЗ раньше России
MV Motors запустила в продажу электрический вариант «УАЗ Хантер»
Лебединая песнь лета. Москву ждут гроза и окончание купального сезона
В Москве ожидаются гроза и сильный ветер
Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме анекдотом о неработающем фонтане
Ведущий «Время покажет» отказался извиняться перед трансгендерной спортсменкой за пародию
Убийца семьи из Хакасии дал признательные показания
Голландская велогонщица упала, сломав ребра и повредив легкое
Новости и материалы
Сбежавших из ИВС в Истре подсудимых ищут в соседних регионах
Дженнифер Энистон назвала фильм, за съемки в котором ей стыдно
На Алтае любительница собачьего мяса получила условное наказание
Российский боксер, завоевавший серебро Токио: нет желания носить эту медаль
Звезда «Кухни» Мария Горбань родила второго ребенка
Госдеп разрешил членам семей госслужащих уехать из России
Грузия отказалась восстанавливать дипотношения с Россией
Муж Тимановской получил гуманитарную визу и прибыл в Польшу
Волейболистка Гончарова — о допинге бразильянки: готовы вернуться и переиграть 1/4 финала
Минтруд предложил ужесточить требования к услугам по охране труда
Ученые впервые запечатлели момент взрыва сверхновой звезды
Шойгу заявил о завершении вакцинации от COVID-19 среди военных
92% клиентов Сбера бесплатно переводят друг другу деньги
Посольство РФ: россиян среди пострадавших при ДТП в Турции не было
Перенесший остановку сердца Эриксен рассказал, когда вернется на поле
Шойгу: основные преобразования российской армии завершены
Центробанк отобрал лицензию у «КС Банка»
Испанский ходок стал первым легкоатлетом, выступавшим на восьми Олимпиадах
Все новости
14-й день Олимпиады: Россия взяла две медали в боксе. LIVE
Муслим Гаджимаагомедов выиграл серебро в боксе в весе до 91 кг
Жить по средствам. Долговую нагрузку россиян сравнили с показателями развитых стран
В Минэкономразвития рассказали о низкой закредитованности россиян
США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки
Вашингтон готов вернуться в Вену для переговоров по иранской ядерной программе
«Понравилось играть Харли Квинн, которая не в отношениях с Джокером»
Марго Робби, Сильвестр Сталлоне, Идрис Эльба и другие звезды — об «Отряде самоубийц» и своих героях
CNN: разведслужбы США изучают данные о вирусах из лаборатории в Ухане
Спецслужбы США получили данные о тысячах вирусов из «коронавирусной» лаборатории в КНР
До 70% привитых: в Роспотребнадзоре сообщили о «чемпионах» вакцинации
Попова рассказала о 14 регионах-лидерах по вакцинации от коронавируса
Медики из «красных зон» снимут противочумные костюмы. Они доставили им много дискомфорта
Врачи обрадовались отмене обязательного ношения противочумных костюмов
Защита от побега: Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы страны
Эксперты оценили возможности Белоруссии по тотальному контролю миграции
Шойгу предложил освоить Сибирь заново
Министр обороны предложил построить в Сибири новые крупные города и перенести туда столицу
В рамках сотрудничества: Пашинян добился отправки погранвойск из России в Армению
Ереван сообщил о присутствии российских пограничников в одном из районов страны
Эксперты Michelin проехались по украинским ресторанам
Когда может появиться гид Michelin по Украине
«Мы не видим, что там происходит»: власти готовят новую систему наблюдения в Арктике
Путин поручил как можно быстрее внедрить систему мониторинга вечной мерзлоты
672 гола в 778 матчах. Карьера Месси в «Барселоне»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях