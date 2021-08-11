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Общество

«Площадь загрязнения выше в 400 тысяч раз»: разлив нефти в Черном море сняли из космоса

РАН заявила о занижении масштабов разлива нефти под Новороссийском

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Спутниковая съемка Института космических исследований РАН
Залповый выброс нефти произошел на морском терминале рядом с Новороссийском 7 августа при погрузке на танкер. Владелец терминала сообщал, что в море вытекло 12 кубометров нефти, а площадь загрязнения составила 200 кв. м. РАН получила снимки из космоса, на которых видно, что нефть растеклась по площади в 80 кв км. СМИ писали об экологических проблемах на терминале еще весной.

Масштаб разлива нефти из греческого танкера Minerva Symphony в Черном море оказался значительно серьезнее, чем сообщалось раньше. Это выяснили сотрудники Института океанологии РАН, сообщает пресс-служба входящего в структуру РАН Института космических исследований.

Речь идет о залповом выбросе нефти недалеко от Новороссийска, произошедшего 7 августа. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) заявлял, что площадь нефтяного пятна составляет около 200 кв. м. Однако в РАН заявили, что площадь разлива нефти в сотни тысяч раз больше.

В институте сообщили, что вечером 8 августа получили снимки со спутника Sentinel-1. «Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники института продолжают анализ снимков из космоса и метеоданных для детальной оценки инцидента. Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии РАН Андрей Костяной в беседе с «Газетой.ru» отметил, что для Черного моря подобный разлив нефти является достаточно большим.

«В среднем для этого района — от Крыма до Джубги, в районе Новороссийска, нефтяные пятна, которые мы наблюдаем, имеют площадь в один квадратный километр. В основном они связаны с судоходством, когда суда производят технологические сбросы нефтепродуктов. Поэтому для Черного моря это достаточно большой разлив», — рассказал Костяной. В то же время он добавил, что серьезной опасности утечка, вероятно, не представляет. «Обычно легкие фракции нефти довольно быстро испаряются, более тяжелые уходят под воду и садятся на скачок плотности воды. Думаю, уже на следующем снимке из космоса мы вообще ничего не увидим», — пояснил эксперт.

Как заявляли в КТК, разлив нефти произошел в 16:49 на морском терминале в поселке Южная Озеревка в шести километрах от берега. При погрузке нефти на танкер через выносное причальное устройство (ВПУ) произошел залповый выброс сырой нефти. «Площадь разлива составила около 200 кв. м, объем — порядка 12 куб. м. Причиной инцидента послужило разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью ВПУ», — сообщали в компании.

КТК сообщил, что немедленно приняли меры по ликвидации последствий аварии: были выставлены боновые заграждения, чтобы не допустить попадание нефти в море, привлечены 17 судов, четыре нефтесборные системы. «7 августа к 22:42 мск разлив нефти был локализован, ликвидация разлива нефти завершена. Ведется работа по мониторингу акватории Черного моря», — утверждали в консорциуме.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова называла действия сотрудников терминала КТК халатными. На опубликованных ею кадрах виден фонтан нефти в месте аварии и расширяющееся пятно на поверхности воды. «А мы теперь будем бегать за компанией и слушать о том, что там только одна тонна вылилась и т. д., и т. п. И вести административное расследование. И доказывать все в судах. И следить, чтобы очистили море», — написала она. Радионова добавила, что ее ведомство будет требовать дисквалификации КТК.

В связи с инцидентом было возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение).

Местные СМИ еще в марте сообщали о проблемах на терминале КТК. По данным газеты «Версия», на объекте сменилась обслуживающая организация, которая не имела необходимого опыта и техники для выполнения работ. Сообщалось и об утечках на выносном причальном устройстве: издание писало, что поверхность воды у Новороссийского покрыта нефтяной пленкой, а на берегу обнаружено множество трупов птиц.

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