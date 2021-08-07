В порту Новороссийска произошел разлив нефти

Залповый выброс сырой нефти произошел в порту города Новороссийск при погрузке греческого танкера Minerva Symphony, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«При погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала (Каспийского трубопроводного консорциума — прим. ред) КТК в субботу произошел залповый выброс сырой нефти. Инцидент произошел в море в 6 км от берега», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время власти устанавливают объем загрязнения, заявили в Росморречфлоте. Последствия разлива нефтепродуктов устраняют аварийно-спасательные службы Каспийского трубопроводного консорциума. Кроме того, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий выброса.

Как ранее заявлял агентству информированный источник, разлив произошел в поселке Южная Озереевка под Новороссийском. Площадь загрязнения при этом составила около 200 квадратных метров.

В мае экстренные службы обнаружили нефтяное пятно площадью 4 тыс. кв. м в Черном море рядом с портом Туапсе при проведении водолазных работ на канализационном коллекторе. Для ликвидации выброса нефтепродуктов было привлечено шесть плавсредств Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).