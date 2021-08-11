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Общество

Более смертельный и заразный: американские ученые сообщили о новой мутации COVID-19

Вариант коронавируса «йота» из Нью-Йорка оказался почти вдвое смертоноснее уханьского

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Neil Hall/Pool via AP
Мутация коронавируса, выявленная в Нью-Йорке в конце прошлого года, показала повышенную летальность среди пожилых людей. В отдельных случаях они умирали на 82% чаще, чем от ранее известных вариантов вируса. По данным ВОЗ, сейчас средняя смертность от коронавируса в мире составляет около 2,1%. В Британии не исключали мутации COVID-19 со смертностью в 35%.

Йота-вариант коронавируса, выявленный в Нью-Йорке, в отдельных случаях на 82% более смертелен, чем оригинальный вариант из Уханя. Препринт с предварительными результатами исследования опубликовали ученые из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете.

Йота-вариант (также обозначается как B.1.526) обнаружили в США в ноябре 2020 года. Всемирная организация здравоохранения классифицирует его как представляющий интерес для наблюдения. Американские ученые для своих исследований использовали девять кейсов распространения вируса в Нью-Йорке, чтобы оценить контагиозность (заразность) и летальность мутации.

Из препринта следует, что скорость распространения коронавируса в районе города, где обнаружили йота-вариант, была значительно выше, чем в других районах Нью-Йорка. С течением времени она только возрастала — контагиозность мутации была на 15-25% выше, чем у выявленных ранее вариантов коронавируса. Ученые считают, что йота-вариант может преодолевать иммунитет у ранее переболевших COVID-19 людей в 10% случаев.

Исследователи сообщают, что они выявили также более высокий уровень IFR (infection fatality ratio — коэффициент смертности) у нового варианта. Среди пациентов в возрасте 45-64 года летальность выросла на 46%, среди заболевших 65-74 лет — на 82%. Люди в возрасте старше 75 лет умирали от йота-варианта на 62% чаще, чем от предыдущих мутаций коронавируса.

Авторы препринта предупреждают, что иммунное ускользание (способность преодолевать выработанный к коронавирусу иммунитет, в том числе, устойчивость к антителам) йота-варианта и других мутаций может нивелировать предыдущие медицинские достижения и в целом повысить летальность от COVID-19. В связи с этим ученые из США напоминают, что своевременный мониторинг мутаций коронавируса имеет решающее значение в борьбе с пандемией.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире от коронавируса умерли 4,3 млн человек при 203,3 млн заразившихся, летальность вируса составляет около 2,11%. Таким образом смертоносность йота-варианта, описанного учеными из США, может достигать в отдельных случаях 4%. Еще в начале пандемии ВОЗ сравнивала параметры коронавируса и гриппа, сообщая, что обычный сезонный грипп вызывает смети менее чем в 1% случаев.

В конце июля правительственная группа советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE) представила несколько сценариев развития пандемии. Один из них подразумевает появление мутаций SARS-CoV-2, чья летальность может достигнуть показателей, схожих с другими зоонозными вирусами. Например, с вирусом MERS-CoV, который вызвал вспышку атипичной пневмонии 2012 году: от него умирали около 35% заразившихся.

Российские вирусологи неоднозначно отнеслись к прогнозам британцев. Доктор биологических наук Алексей Аграновский отмечал, что даже если подобный сценарий осуществится, более смертоносные варианты коронавируса вряд ли станут доминирующими, поскольку они будут проигрывать в заразности другим мутациям коронавируса.

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