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Общество

Данные разнятся: сколько россиян заболевают после вакцинации

Процент заболевших COVID-19 после прививки в регионах отличается в разы

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Александр Демьянчук/ТАСС
«Коммерсантъ» опросил региональные минздравы по поводу заболеваемости привитых от коронавируса граждан. Большинство субъектов такую статистику не ведут, а у тех, кто считает подобных пациентов, цифры отличаются в десятки раз. Эксперты считают некорректным сравнивать разные вакцины таким методом. Ранее в августе центр «Вектор» заявлял, что заражаются не более 1% привитых.

В большинстве российских регионов не ведут статистику по заразившимся коронавирусом после вакцинации, однако некоторые субъекты представили данные, различающиеся на порядок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В минздраве Ульяновской области изданию сообщили, что из полностью привитых «Спутником V» 207 тыс. жителей заболели 0,7%. Для «ЭпиВакКороны» этот показатель составил 1,04%, для «КовиВака» — 1,3%. В то же время привитые только первым компонентом этих вакцин в регионе заражаются еще реже: в 0,2-0,3% случаев.

В Курской области из всех полностью привитых жителей заболели COVID-19 0,37%. После прививки «Спутником V» официально заболело 0,14% вакцинированных, «ЭпиВакКороной» — 0,2%, «КовиВаком» — 0,2%. В Кемеровской области сообщили, что из более чем 700 тыс. привившихся заразились коронавирусом 468 человек (0,06%), однако в кузбасском минздраве не уточнили, идет ли речь о полностью завершивших курс вакцинации гражданах.

В Санкт-Петербурге заболели 13,4 тыс. из 819,7 тыс. привитых двумя компонентами «Спутника V» (1,64%). После двух инъекций «ЭпиВакКороны» в городе из 16,2 тыс. человек заразились коронавирусом 988 (6%). «КовиВаком» полностью привились 24,6 тыс. граждан, 218 из которых впоследствии заболели (0,9%). Таким образом, в разных регионах уровень заболеваемости после вакцинации отличается в разы: максимальная разница у «ЭпиВакКороны» в 30 раз (0,2% в Курской области и 6% в Петербурге).

В публикации «Коммерсанта» не уточняется, в какой срок после уколов заболевали жители регионов. Глава комздрава Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец выразил мнение, что на основании подобной статистики некорректно делать выводы об эффективности тех или иных вакцин. По его словам, не учитываются многие факторы, в частности, возраст заболевших после прививки. Лисовец напомнил, что людям старше 60 лет инъекции «КовиВака» вообще не делают.

С ним согласен молекулярный биолог Сергей Харитонов. Он отметил, что по сравнению со «Спутником V» двумя другими отечественными вакцинами привито очень мало людей. И при такой небольшой выборке доверять цифрам и ставить в один ряд привитых разными препаратами не стоит. «Более-менее показателен процент заболевших после вакцинации «Спутником». В принципе, мы по разным регионам видим, насколько стабильны цифры по нему и насколько различаются по другим вакцинам», — пояснил ученый.

В начале августа новосибирский вирусологический центр «Вектор», разработавший «ЭпиВакКорону», сообщал, что для всех трех российских вакцин от коронавируса доля заболевших после прививки не превышает 1%. После «Спутника V» заражаются 0,66%, после «КовиВака» — 0,27%, после «ЭпиВакКороны» — 0,59%. В «Векторе» отметили, что такая статистика показывает высокую эффективность всех этих препаратов.

До этого депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский попытался опровергнуть тезис, что после вакцинации много людей все равно заболевают COVID-19. В ответ на его запрос горздрав сообщил, что заболевших после двух уколов только 1,7%. «Это значит, что страхи необоснованны. Почему я доверию этим цифрам? Потому что месяц назад по моей просьбе в одной из крупных больниц Петербурга провели такой же подсчет. И только около 2% лежавших у них больных ковидом были вакцинированы», — писал Вишневский.

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