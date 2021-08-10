Минобрнауки не будет делить студентов на привитых и непривитых

В Минобре заявили, что рекомендации ведомства были восприняты неверно. Министерство выступает против обязательной вакцинации студентов и ущемления их прав. Глава министерства Валерий Фальков призвал вузы обеспечить всех студентов доступом к образовательному процессу.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что нельзя ущемлять права студента в зависимости от того, привиты учащиеся от коронавирусной инфекции или нет.

«Главная задача университетов — дать студентам возможность получить качественное высшее образование. При этом нельзя делить студентов на привитых и непривитых», — сказал он.

Фальков подчеркнул, что университеты должны обеспечить равенство прав обучающихся.

«Недопустимо устанавливать какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни в зависимости от наличия или отсутствия прививки», — заявил он в эфире Первого канала.

Вместе с тем он отметил, что если у вузов будет более точная информация о количестве привитых, руководство образовательных учреждений сможет более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.

Ранее Минобрнауки опубликовало рекомендации подведомственным вузам относительно обучения студентов с сентября этого года. Ведомство посчитало целесообразным перевести студентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, на удаленное обучение.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <…> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — говорится в документе.

Ведомство также считает, что руководство вузов может требовать от студентов документы о прохождении вакцинации, перенесенном коронавирусе или медицинском отводе при заселении учащихся в общежитие. Помимо этого, Минобрнауки рекомендовало проводить для невакцинированных студентов отдельные экзамены.

Но глава российского министерства заявил, что некоторые положения документа трактовались неверно.

Поэтому специалисты в ближайшее время обсудят рекомендации со всеми заинтересованными участниками: студентами, преподавателями, ректорами и экспертным сообществом, в том числе представителями партии «Единая Россия», которые подняли этот вопрос.

Говоря о представителях пропрезидентской партии, Фальков, вероятно, имел в виду сопредседателя Центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елену Шмелеву. По ее мнению, требование об обязательной вакцинации может привести к исключению студентов из образовательного процесса.

«Мы будем дополнительно собирать мнения экспертов, ректоров и представителей студентов. Но дискриминировать какие-то категории — не допускать их до занятий, не селить в общежития — это неправильно», — считает она.

Шмелева считает, что нужно сделать так, чтобы «вакцинация была удобной, безопасной, в том числе для людей до 18 лет», так как есть несовершеннолетние, поступающие в вузы.

Шмелева пообещала уточнить и разъяснить ситуацию, «услышав объяснения от Министерства образования». По ее словам, широкое обсуждение в скором времени пройдет на площадке федерального штаба общественной поддержки «Единой России».