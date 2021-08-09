Онищенко назвал «пещерной демагогией» дискуссию об ущемлении прав переведенных на удаленку непривитых студентов

Рекомендации Минобранауки перевести невакцинированных и не имеющих медотвод студентов являются разумными, однако ряд студентов может воспользоваться этой возможностью в корыстных целях, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы, бывший главный сантиарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, разговор об ущемлении прав непривитых студентов в данном случае неуместен.

«Разумная рекомендация. Если я как студент защищен, то я имею право получать образование в самом эффективном формате очного присутствия на занятиях. Если я этого не сделал, то, пожалуйста, есть альтернативный способ обучения», — сказал депутат.

При этом Онищенко обратил внимание на то, что ряд студентов могут попытаться воспользоваться этой возможностью, чтобы избежать посещения занятий.

«Единственное, что меня здесь смущает в отличие от Минобрнауки, что найдется группа «специалистов», получателей образовательной услуги, которые будучи привитыми или переболевшими будут манкировать, не ходить на занятия, якобы обучаясь на удаленке. Я надеюсь, что таких людей будет крайне мало, потому что я считаю, что современная молодежь, которая учится в вузах, пришла туда получать знания», — уточнил парламентарий.

По его словам, мнение о том, что внедрение подобных рекомендаций будет ущемлять права ряда студентов, является «вульгарной, пещерной демагогией».

«Это вульгарная, пещерная демагогия насчет прав человека, пора о ней забыть, хватит уже. На фоне реальной опасности, на фоне реального желания людей учиться мы разводим циничные разглагольствования о правах человека. Я пришел в вуз использовать свое право на образование — это право, я студент, я добился этого своим трудом. В данном случае мое право человека обеспечено тем, что я привился, а если я не прививаюсь и ничего не хочу делать, но требую пустить меня в аудиторию, то это уже не право», — добавил Онищенко.

Ранее Министерство науки и высшего образования России выпустило рекомендации для вузов страны по привитым и не привитым от коронавируса студентам, в том числе иностранным.

Так, согласно рекомендациям Минобрнауки, вузам будет целесообразно ввести раздельное проведение экзаменов для привитых и непривитых студентов, непривитых учащихся перевести на удаленные занятия, а иностранных студентов вакцинировать от коронавируса за их счет. При этом для вакцинированных студентов предлагается возобновить очный формат занятий.