Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бывшие глава правительства Северной Осетии и министр туризма задержаны 10:12
Новак уточнил, в каких случаях может быть введен запрет экспорта нефтепродуктов... 10:10
Российская судья объяснила, почему Арина Аверина осталась без медали Игр-2020 10:00
Во владикавказской больнице наладили подачу кислорода пациентам после ЧП 09:55
Экс-гендиректор «Локо»: россияне могут себе позволить билеты на спорт... 09:52
В России начнут следить за усталостью автомобилистов 09:51
Ученый заявил, что переболевшим COVID необходимо прививаться 09:49
The Times восхитилось пережившим теракт в Беслане российским олимпийцем 09:34
Трихолог предупредила об опасности сухих шампуней 09:34
Директор вагона-ресторана и работники задержаны из-за отравления детей 09:34
Общество

Погибшие были тяжело больны: стали известны новые подробности ЧП в Северной Осетии

Минздрав сообщил о восстановлении подачи кислорода в больницу Владикавказа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Въезд на территорию республиканской клинической больницы скорой помощи, Владикавказ, 9 августа 2021 года

Въезд на территорию республиканской клинической больницы скорой помощи, Владикавказ, 9 августа 2021 года

Ольга Смольская/ТАСС
Во владикавказской больнице, где 9 августа погибли девять пациентов с коронавирусом, восстановлена подача кислорода. В медучреждение уже доставили несколько тонн кислорода из Кабардино-Балкарии, Стовропольского и Краснодарского краев. В региональном минздраве отмечали: все погибшие еще до инцидента находились в крайне тяжелом состоянии, большинству из них было больше 60 лет

Подача кислорода в клиническую городскую больницу Владикавказа, где накануне из-за порыва трубы погибли девять пациентов, восстановлена. Об этом сообщил минздрав Северной Осетии, передает РИА «Новости».

Врио главы минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев сообщил, что в медучреждение привезли кислород из соседних регионов. Сначала три тонны кислорода доставили из Кабардино-Балкарии, еще две машины прибыли из Ставропольского края и Краснодара: они привезли в общей сложности еще 12 тонн.

«РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав пишет, что у всех девяти погибших в результате сбоя в подаче кислорода коронавирусная инфекция протекала в крайне тяжелой форме. Телеканал «Рен-ТВ» опубликовал список погибших. Из него следует, что большинство пациентов было старше 60 лет. Самый младший из них — 1973 года рождения.

9 августа в в республиканской клинической больнице скорой помощи Владикавказа из-за нехватки кислорода скончались девять пациентов с COVID-19. Причиной массовой гибели людей стала поломка системы подачи кислорода: прорвалась труба из подземного резервуара и произошла утечка газа. В момент ЧП в реанимационном отделении больницы находился 71 человек, 13 из них были на инвазивной искусственной вентиляции легких. Из этих 13 пациентов девять умерли — среди них восемь женщин и один мужчина.

Всех остальных пациентов перевели на резервную систему подачи кислорода, каждый из них находится под индивидуальным наблюдением врачей. Во Владикавказ направили бригады анестезиологов и реаниматологов из других регионов для помощи местным коллегам. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявлял, что медики сработали хорошо, но от подобных случайностей никто не застрахован. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава СК Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Собственную проверку инцидента также ведет Росздравнадзор.

Проблемы с обеспечением медицинским кислородом в больницах Северной Осетии обсуждались в региональном правительстве за несколько часов до трагедии. Тебиев отмечал, что недостатка кислорода в клинической больнице скорой помощи Владикавказа нет, но периодически его давление в системе падает из-за технических сбоев. В столицу республики приезжали специалисты из Рязани, которые осмотрели систему и пообещали решить технические проблемы.

Меняйло говорил, что все осетинские больницы будут обеспечены собственными кислородными станциями, которые избавят учреждения от необходимости подводить кислород в баллонах. Деньги на это уже выделены Минпромторгом. Однако реализация проекта затянулась — станции были заказаны и сейчас на стадии изготовления. «Если бы все работы по закупке кислородных станций произвели вовремя, сейчас бы проблем не было», — подчеркивал врио главы республики за несколько часов до инцидента во Владикавказе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Жестких мер не будет: власти не торопятся радикально регулировать топливный рынок
Правительство не решилось на запрет экспорта бензина
«Тут средненько с соблюдением законов»: чувствуют ли русские в Киргизии подъем национализма
Совет Думы осудил ряд русофобских случаев в Киргизии
«Относимся с уважением»: Белоруссия оправдалась за издевательские комментарии
Белорусская ассоциация гимнастики принесла извинения за скандальные слова в адрес гимнасток России
Бывшие глава правительства Северной Осетии и министр туризма задержаны
Директор вагона-ресторана и работники задержаны из-за отравления детей
На Украине заявили о страхе Зеленского перед Путиным
Стало известно о полном переключении разведки Украины на Россию
Новости и материалы
Новак уточнил, в каких случаях может быть введен запрет экспорта нефтепродуктов из России
Российская судья объяснила, почему Арина Аверина осталась без медали Игр-2020
Во владикавказской больнице наладили подачу кислорода пациентам после ЧП
Экс-гендиректор «Локо»: россияне могут себе позволить билеты на спорт за 70 тысяч рублей
В России начнут следить за усталостью автомобилистов
Ученый заявил, что переболевшим COVID необходимо прививаться
The Times восхитилось пережившим теракт в Беслане российским олимпийцем
Трихолог предупредила об опасности сухих шампуней
В больницу Владикавказа после ЧП доставили три тонны кислорода
В ЛНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле со стороны ВС Украины
Производитель водки назвал «неклассическую» причину спроса на нее в пандемию
Более половины россиян провели свой отпуск дома в 2021 году
Стали известны результаты всех допинг-проб российских олимпийцев в Токио
США провели успешные испытания модернизированных управляемых ракет
Стандарт «карт спасения» для всех авто может появиться в России
В Крыму назвали глупостью требование Украины выплатить репарации
Познер согласился с критикой Губерниева за слова о наказании России за допинг
Защитники альпака Джеронимо устроили пикет в центре Лондона
Все новости
«Усидеть на двух стульях не получится». Как в России отреагировали на слова Лукашенко
Поклонская пригласила Лукашенко своими глазами посмотреть, как живут в Крыму
Развод Букиных и замена «Ранеток»: чем закончились популярные сериалы нулевых
Как закончились «Счастливы вместе», «Интерны», «Универ» и другие культовые сериалы
Ковчег инноваций: как будет выглядеть реализация идеи Сергея Шойгу
Стали известны подробности проекта создания России будущего в Сибири
На основе принципа взаимности. В Москве ответили на недружественные действия Лондона
В МИД России разъяснили санкции, введенные в отношении британцев
«Поломка кислородной системы». Что известно о гибели пациентов с COVID-19 во Владикавказе
Врио главы Северной Осетии рассказал о причинах трагедии с девятью погибшими больными
«Показательная история»: комика Мирзализаде арестовали из-за шутки
Звезда «Кривого зеркала» сравнил дело комика Мирзализаде с историей Эдварда Била
Пытки, давление Запада и угроза войны: о чем говорил Лукашенко
Президент Белоруссии дал пресс-конференцию в годовщину переизбрания
«Подавление демократии». Байден увидел в Лукашенко угрозу нацбезопасности США
Президент США рассказал, почему ввел новые санкции против «белорусского режима»
В России удвоилось число автомобилей, попадающих под «налог на роскошь»
Правительство отказалось повышать планку транспортного налога для дорогих машин
Как вузы будут решать проблему непривитых от COVID-19 студентов
В Студсоюзе намерены добиваться перерасчета за онлайн-обучение для непривитых учащихся
«Была ни на кого не похожа»: умерла звезда российских ситкомов Татьяна Жукова-Киртбая
Бабушка из «Папиных дочек» вспомнила о скромном характере звезды шоу Татьяны Жуковой-Киртбая
Новые облавы: машины начали снимать с регистрации за «кустарный» автозвук
ГИБДД начала задерживать авто с нештатными сабвуферами и динамиками
Как Москва встречала олимпийцев
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях