Погибшие были тяжело больны: стали известны новые подробности ЧП в Северной Осетии

Во владикавказской больнице, где 9 августа погибли девять пациентов с коронавирусом, восстановлена подача кислорода. В медучреждение уже доставили несколько тонн кислорода из Кабардино-Балкарии, Стовропольского и Краснодарского краев. В региональном минздраве отмечали: все погибшие еще до инцидента находились в крайне тяжелом состоянии, большинству из них было больше 60 лет

Подача кислорода в клиническую городскую больницу Владикавказа, где накануне из-за порыва трубы погибли девять пациентов, восстановлена. Об этом сообщил минздрав Северной Осетии, передает РИА «Новости».

Врио главы минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев сообщил, что в медучреждение привезли кислород из соседних регионов. Сначала три тонны кислорода доставили из Кабардино-Балкарии, еще две машины прибыли из Ставропольского края и Краснодара: они привезли в общей сложности еще 12 тонн.

«РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав пишет, что у всех девяти погибших в результате сбоя в подаче кислорода коронавирусная инфекция протекала в крайне тяжелой форме. Телеканал «Рен-ТВ» опубликовал список погибших. Из него следует, что большинство пациентов было старше 60 лет. Самый младший из них — 1973 года рождения.

9 августа в в республиканской клинической больнице скорой помощи Владикавказа из-за нехватки кислорода скончались девять пациентов с COVID-19. Причиной массовой гибели людей стала поломка системы подачи кислорода: прорвалась труба из подземного резервуара и произошла утечка газа. В момент ЧП в реанимационном отделении больницы находился 71 человек, 13 из них были на инвазивной искусственной вентиляции легких. Из этих 13 пациентов девять умерли — среди них восемь женщин и один мужчина.

Всех остальных пациентов перевели на резервную систему подачи кислорода, каждый из них находится под индивидуальным наблюдением врачей. Во Владикавказ направили бригады анестезиологов и реаниматологов из других регионов для помощи местным коллегам. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявлял, что медики сработали хорошо, но от подобных случайностей никто не застрахован. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава СК Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Собственную проверку инцидента также ведет Росздравнадзор.

Проблемы с обеспечением медицинским кислородом в больницах Северной Осетии обсуждались в региональном правительстве за несколько часов до трагедии. Тебиев отмечал, что недостатка кислорода в клинической больнице скорой помощи Владикавказа нет, но периодически его давление в системе падает из-за технических сбоев. В столицу республики приезжали специалисты из Рязани, которые осмотрели систему и пообещали решить технические проблемы.

Меняйло говорил, что все осетинские больницы будут обеспечены собственными кислородными станциями, которые избавят учреждения от необходимости подводить кислород в баллонах. Деньги на это уже выделены Минпромторгом. Однако реализация проекта затянулась — станции были заказаны и сейчас на стадии изготовления. «Если бы все работы по закупке кислородных станций произвели вовремя, сейчас бы проблем не было», — подчеркивал врио главы республики за несколько часов до инцидента во Владикавказе.