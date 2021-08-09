Как вузы будут решать проблему непривитых от COVID-19 студентов

Минобрнауки рекомендовало перевести на дистанционное обучение студентов, которые не прошли вакцинацию или получили медотвод от нее. Вузы предписания соблюдать готовы, однако преподаватели опасаются возрастающей нагрузки. Во Всероссийском студенческом союзе считают, что действовать одними запретами нельзя — объединение намерено обратиться в правительство с предложением поощрять учащихся за прививку от COVID-19. Кроме того, профсоюз выступил за перерасчет оплаты за учебу в онлайн-формате.

Вопросы возраста и медотвода

Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям перевести на дистанционное обучение студентов, не прошедших вакцинацию или имеющих медицинский отвод от нее, сообщил ТАСС в понедельник, 9 августа.

Заселять в общежития ведомство предлагает по справке о прививке, перенесенном COVID-19 или медотводе.

Днем ранее, 8 августа, глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что министерство не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против коронавируса.

Председатель Всероссийского студенческого союза (ВСС) Олег Цапко отметил, что в вопросах медицинского отвода есть некоторые нестыковки.

«То есть с медотводом на учебу пускать не будут, а в общежитие будут. Но в общежитии тоже большие скопления народа», — отметил он.

Заслуженный профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина указала также на проблемы, связанные с возрастом студентов.

«Здесь есть проблемы, в первую очередь, возрастные. Потому что те, ребята, которые только поступили, многим еще нет 18 лет, и они не могут сделать прививку. Потому вопрос пока открыт», — сказала эксперт.

Если же совершеннолетний студент отказывается от вакцинации осознанно, отметила она, у вуза есть два пути: либо принять приказ, что все должны вакцинироваться, либо организовать таким ребятам обучение в малых группах или дистанционно.

«Право такое есть, но вуз не обязывают это делать, и многие будут решать вопрос не в пользу студентов», — считает профессор.

К рекомендациям прислушаются

В пресс-службе НИУ ВШЭ рассказали, что по крайней мере до конца декабря 2021 года студенты, которые не вакцинировались, не болели и не имеют противопоказаний к прививке, будут обучаться дистанционно. Вход в учебные здания для них будет ограничен.

«Исключение сделано для отдельных занятий, которые нельзя организовать дистанционно: например, работа со сложным лабораторным оборудованием или программным обеспечением. На такие занятия студенты из группы риска будут допускать только с отрицательными результатами ПЦР-теста», — пояснил представитель вуза.

При этом первокурсники бакалавриата, специалитета и магистратуры в течение сентября безотносительно статуса вакцинации будут допускаться в здания НИУ ВШЭ.

«Сессии пройдут в конце октября и в конце декабря. Студенты, которые будут обучаться дистанционно, сессию также пройдут дистанционно», — уточнили в вузе.

При заселении в общежития НИУ ВШЭ студентам-старшекурсникам потребуется справка о вакцинации, перенесенной болезни в последние полгода или противопоказаниях к вакцинации.

«Все студенты первого курса, с сертификатами о вакцинации или без, смогут заселиться в общежития и арендные дома. Для тех, кто будет не привит и старше 18 лет, ВШЭ в сентябре организует прививочную кампанию. Для тех, кому нет 18 лет, прививочная кампания будет организована по достижении ими совершеннолетия», — добавили в пресс-службе.

В Российском государственном социальном университете также сообщили, что намерены соблюдать рекомендации Минобрнауки.

«Будем исполнять. Иностранным студентам, которые обратятся за помощью в вакцинации, организуем такую возможность», — рассказала ректор РГСУ Наталья Починок.

В организации смешанных (офлайн+онлайн) экзаменов, как и в процессе дистанционного обучения проблем вуз не ожидает.

«Например, на экзамене возможен такой вариант: идет группа, сначала преподаватель принимает экзамен у тех, кто находится в зале, а потом переключается на онлайн. Или наоборот», — пояснила Починок.

В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) также сочли, что к рекомендациям «стоит серьезно прислушаться».

«По преподавательским составам нужно выходить на 60% по вакцинации, а потом и на максимально высокие показатели. Многие студенты первого сентября, особенно после онлайна, придут, не подумав о вакцинации. С первокурсниками, например, могут быть проблемы. А преподаватели уже все привиты будут – это создает некий дисбаланс», — пояснил ректор вуза Александр Безбородов.

Дистанционное обучение для непривитых, считает он, может стать весомым стимулом для вакцинации.

«Многие студенты утомились в онлайн-системах, многим хочется и встречаться друг с другом, и работать с преподавателями в режиме офлайн, и очное обучение - это пока еще качество образования значительно выше», — добавил Безбородов.

Заселение в общежития, подчеркнул он, — особый разговор, «так как там другая плотность проживания и нахождения».

При этом ректор РГГУ уверен, что с помощью убеждения вуз со временем выйдет на высокие показатели вакцинации студентов.

Финансовая сторона

«Что касается педагогов, их загрузка останется прежней — один к одному. Этот формат уже отработан. На зарплату нововведения тоже никак не повлияют», — уточнил Безбородов.

Однако Ирина Абанкина считает, что дистанционное обучение жизнь педагога все же осложняет.

«Нагрузка увеличивается, однозначно. Например, в плане проверки работ — да, есть системы прокторинга, которые так или иначе помогают следить за тем, чтобы студент не списывал на экзамене. Однако на 100% уверенным быть нельзя, в итоге такие работы преподаватель вынужден проверять более индивидуализировано», — пояснила она.

Кроме того, при смешанном формате сложнее проследить усвоение материала.

«Актуален вопрос оплаты смешанного формата. Сегодня вузы многие задумываются об этом, однако, в целом на общем уровне этот вопрос не решен», — считает профессор.

В пресс-службе НИУ ВШЭ с ней согласны: «трудозатраты на сопровождение курсов в смешанном формате возрастают».

«Нашим преподавателям помогают учебные ассистенты из числа, а также цифровые ассистенты. Их деятельность оплачивается», — отметил представитель вуза.

Финансовый вопрос волнует и студентов.

«Если люди обучаются дистанционно, а это у нас пока все же тот же уровень образования, что и очный, то плата за обучение должна быть пересчитана, а бюджетникам можно предоставить дополнительные услуги. Мы будем смотреть по ситуации и добиваться перерасчета», — заявил глава ВСС Олег Цапко.

Он поддерживает идею вакцинации студентов и считает, что рекомендации Минобрнауки исключат путаницу в ректоратах. Тем не менее, подчеркивает он, «язык силы и давления не сработает».

«То что, эти рекомендации вышли – это хорошо, станет меньше путаницы и перегибов в ректоратах. Но почему-то акцент не на мотивацию, а на то что «мы вас не допустим, не заселим» и так далее. Мы считаем, что нужно действовать и иными методами. Нужно за вакцинацию давать материальную помощь, например, дополнительные каникулы, может, подарки, призы, путевки в дома отдыха при вузах. Нужно придумать систему поощрения и мотивации студентов к вакцинации. И мы собираемся обращаться с этим предложением в правительство», — заключил он.