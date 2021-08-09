Как вузы будут решать проблему непривитых от COVID-19 студентов

Вопросы возраста и медотвода
Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям перевести на дистанционное обучение студентов, не прошедших вакцинацию или имеющих медицинский отвод от нее, сообщил ТАСС в понедельник, 9 августа.
Заселять в общежития ведомство предлагает по справке о прививке, перенесенном COVID-19 или медотводе.
Днем ранее, 8 августа, глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что министерство не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против коронавируса.
Председатель Всероссийского студенческого союза (ВСС) Олег Цапко отметил, что в вопросах медицинского отвода есть некоторые нестыковки.
«То есть с медотводом на учебу пускать не будут, а в общежитие будут. Но в общежитии тоже большие скопления народа», — отметил он.
Заслуженный профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина указала также на проблемы, связанные с возрастом студентов.
«Здесь есть проблемы, в первую очередь, возрастные. Потому что те, ребята, которые только поступили, многим еще нет 18 лет, и они не могут сделать прививку. Потому вопрос пока открыт», — сказала эксперт.
Если же совершеннолетний студент отказывается от вакцинации осознанно, отметила она, у вуза есть два пути: либо принять приказ, что все должны вакцинироваться, либо организовать таким ребятам обучение в малых группах или дистанционно.
«Право такое есть, но вуз не обязывают это делать, и многие будут решать вопрос не в пользу студентов», — считает профессор.
К рекомендациям прислушаются
В пресс-службе НИУ ВШЭ рассказали, что по крайней мере до конца декабря 2021 года студенты, которые не вакцинировались, не болели и не имеют противопоказаний к прививке, будут обучаться дистанционно. Вход в учебные здания для них будет ограничен.
«Исключение сделано для отдельных занятий, которые нельзя организовать дистанционно: например, работа со сложным лабораторным оборудованием или программным обеспечением. На такие занятия студенты из группы риска будут допускать только с отрицательными результатами ПЦР-теста», — пояснил представитель вуза.
При этом первокурсники бакалавриата, специалитета и магистратуры в течение сентября безотносительно статуса вакцинации будут допускаться в здания НИУ ВШЭ.
«Сессии пройдут в конце октября и в конце декабря. Студенты, которые будут обучаться дистанционно, сессию также пройдут дистанционно», — уточнили в вузе.
При заселении в общежития НИУ ВШЭ студентам-старшекурсникам потребуется справка о вакцинации, перенесенной болезни в последние полгода или противопоказаниях к вакцинации.
«Все студенты первого курса, с сертификатами о вакцинации или без, смогут заселиться в общежития и арендные дома. Для тех, кто будет не привит и старше 18 лет, ВШЭ в сентябре организует прививочную кампанию. Для тех, кому нет 18 лет, прививочная кампания будет организована по достижении ими совершеннолетия», — добавили в пресс-службе.
В Российском государственном социальном университете также сообщили, что намерены соблюдать рекомендации Минобрнауки.
«Будем исполнять. Иностранным студентам, которые обратятся за помощью в вакцинации, организуем такую возможность», — рассказала ректор РГСУ Наталья Починок.
В организации смешанных (офлайн+онлайн) экзаменов, как и в процессе дистанционного обучения проблем вуз не ожидает.
«Например, на экзамене возможен такой вариант: идет группа, сначала преподаватель принимает экзамен у тех, кто находится в зале, а потом переключается на онлайн. Или наоборот», — пояснила Починок.
В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) также сочли, что к рекомендациям «стоит серьезно прислушаться».
«По преподавательским составам нужно выходить на 60% по вакцинации, а потом и на максимально высокие показатели. Многие студенты первого сентября, особенно после онлайна, придут, не подумав о вакцинации. С первокурсниками, например, могут быть проблемы. А преподаватели уже все привиты будут – это создает некий дисбаланс», — пояснил ректор вуза Александр Безбородов.
Дистанционное обучение для непривитых, считает он, может стать весомым стимулом для вакцинации.
«Многие студенты утомились в онлайн-системах, многим хочется и встречаться друг с другом, и работать с преподавателями в режиме офлайн, и очное обучение - это пока еще качество образования значительно выше», — добавил Безбородов.
Заселение в общежития, подчеркнул он, — особый разговор, «так как там другая плотность проживания и нахождения».
При этом ректор РГГУ уверен, что с помощью убеждения вуз со временем выйдет на высокие показатели вакцинации студентов.
Финансовая сторона
«Что касается педагогов, их загрузка останется прежней — один к одному. Этот формат уже отработан. На зарплату нововведения тоже никак не повлияют», — уточнил Безбородов.
Однако Ирина Абанкина считает, что дистанционное обучение жизнь педагога все же осложняет.
«Нагрузка увеличивается, однозначно. Например, в плане проверки работ — да, есть системы прокторинга, которые так или иначе помогают следить за тем, чтобы студент не списывал на экзамене. Однако на 100% уверенным быть нельзя, в итоге такие работы преподаватель вынужден проверять более индивидуализировано», — пояснила она.
Кроме того, при смешанном формате сложнее проследить усвоение материала.
«Актуален вопрос оплаты смешанного формата. Сегодня вузы многие задумываются об этом, однако, в целом на общем уровне этот вопрос не решен», — считает профессор.
В пресс-службе НИУ ВШЭ с ней согласны: «трудозатраты на сопровождение курсов в смешанном формате возрастают».
«Нашим преподавателям помогают учебные ассистенты из числа, а также цифровые ассистенты. Их деятельность оплачивается», — отметил представитель вуза.
Финансовый вопрос волнует и студентов.
«Если люди обучаются дистанционно, а это у нас пока все же тот же уровень образования, что и очный, то плата за обучение должна быть пересчитана, а бюджетникам можно предоставить дополнительные услуги. Мы будем смотреть по ситуации и добиваться перерасчета», — заявил глава ВСС Олег Цапко.
Он поддерживает идею вакцинации студентов и считает, что рекомендации Минобрнауки исключат путаницу в ректоратах. Тем не менее, подчеркивает он, «язык силы и давления не сработает».
«То что, эти рекомендации вышли – это хорошо, станет меньше путаницы и перегибов в ректоратах. Но почему-то акцент не на мотивацию, а на то что «мы вас не допустим, не заселим» и так далее. Мы считаем, что нужно действовать и иными методами. Нужно за вакцинацию давать материальную помощь, например, дополнительные каникулы, может, подарки, призы, путевки в дома отдыха при вузах. Нужно придумать систему поощрения и мотивации студентов к вакцинации. И мы собираемся обращаться с этим предложением в правительство», — заключил он.