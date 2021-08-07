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Общество

«Надо думать о продленке»: депутат предложил россиянам работать в выходные

В Федерации профсоюзов ответили на предложение увеличить рабочую неделю

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Депутат Госдумы Николай Арефьев считает, что избавиться от «полнейшей разрухи» в стране можно только за счет увеличения в России рабочей недели. В ответ на это в Федерации профсоюзов напомнили о Конституции, в которой прописаны только 40 рабочих часов.

Российскую экономику можно восстановить, если увеличить рабочую неделю, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем», — заявил депутат изданию URA.RU.

Парламентарий уверен, что сейчас в стране нет инструментов, которые позволили бы перевести сотрудников компаний на сокращенную рабочую неделю.

Арефьев пояснил, что «если человек не работает, то прибавочной стоимости нет», что приводит к снижению зарплаты. «Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована. Ни услуги, ни продукция, а они итак не востребованы из-за того, что у нас 20% НДС», — сказал он.

В свою очередь председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков считает, что увеличение рабочей недели не восстановит экономику страны. Такое мнение он выразил в беседе с «Газетой.Ru».

Шмаков напомнил, что по Конституции россиянин работает 40 часов в неделю.

«Их можно отрабатывать в течение трех дней, четырех дней. Это можно делать без всяких новых законов Госдумы. Речь должна идти о сокращении рабочей недели. Все остальное — домыслы несведущих людей», — сказал Шмаков.

В то же время он отметил, что некоторые сотрудники готовы работать сверхурочно, но за дополнительную плату. «Это просто жлобы-работодатели, которые не хотят соблюдать Трудовой кодекс», — прокомментировал он заявление Арефьева.

Шмаков обратил внимание, что «есть предел сверхурочных в год». «За сверхурочные надо платить вдвое. Поможет [экономике] вообще рабский труд. Если вообще не платить ничего и заставлять из-под палки работать по 16 часов в день, то это наполнит карманы только собственников-капиталистов», — добавил глава ФНПР.

Но даже введение четырехдневной рабочей недели поддерживают не все россияне. В середине июля онлайн-сервис поиска работы SuperJob опубликовал результаты опроса, согласно которым более 30% россиян выступают против введениях сокращенной рабочей недели, так как опасаются сокращения зарплат.

Но больше россиян (44%) все-таки не против работать четыре дня вместо пяти.

В апреле заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на круглом столе с представителями профсоюзов поднимал вопрос о введении четырехдневной недели. По его мнению, такую систему можно было бы внедрять постепенно в некоторых регионах.

«У нас сейчас идет автоматизация, роботизация, все равно будут высвобождаться те или иные позиции. Сокращенная рабочая неделя позволит избежать в ряде случаев безработицы, это на самом деле очень важно. Так что, мне кажется, эта идея перспективная», — сказал он.

По мнению Медведева, реализация этой инициативы позволит сотрудникам предприятий уделять больше времени себе и семьям.

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