Глава ФНПР назвал условие перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен лишь при условии сохранения работниками заработной платы. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По его словам, именно этот момент вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят перехода на четырехдневную неделю.

«При этом многие из них готовы ввести четырехдневку и даже трехдневку. Вот я только что вернулся из Удмуртии. Там на крупнейшем предприятии введена четырехдневка. Все работники недовольны, потому что такая рабочая неделя съедает 20% их зарплаты», — рассказал Шмаков.

Он отметил, что необходимо говорить не о рабочих днях, а о количестве рабочих часов в неделю. Глава ФНПР напомнил, что в Конституции сказано о 40-часовой рабочей недели. Поэтому, как он считает, следует говорить о 35 или 36 часах работы в неделю или иначе строить производственные графики. По мнению Шмакова, можно увеличить число рабочих часов с восьми до десяти, но при этом сделать три выходных днях.