Безработный рецидивист. Составлен портрет среднестатистического преступника

В министерстве внутренних дел РФ описали портрет среднестатистического преступника. Мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям чаще всего нарушают закон, указали в ведомстве. На женщин приходится каждое шестое противоправное деяние, на долю иностранцев — менее 4%. Cреди несовершеннолетних и студентов преступность сократилась, следует из материалов МВД.

Чаще всего преступления в России совершают мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям. Такие данные следуют из отчета министерства внутренних дел за последние полгода.

Как отмечается в документе, сотрудники правоохранительных органов за этот период выявили 446 тыс. человек, совершивших преступления. 64% из них не имеют постоянного источника дохода, а 58% ранее уже нарушали закон.

«Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, при этом их количество за год сократилось на 7%», — приводит ТАСС материалы МВД.

Подавляющее большинство преступлений совершают мужчины-граждане России. На женщин приходится каждое шестое противоправное деяние, на долю иностранцев - менее 4%. Всего за полгода в России выявили 16 тыс. иностранных граждан, совершивших преступления, 80% из них — это выходцы из стран СНГ.

Cреди несовершеннолетних и студентов преступность сократилась: на 15% и 12% соответственно, указали в ведомстве.

Боятся ли россияне разгула преступности

Как выяснил ВЦИОМ, около 33% россиян полагают возможным разгул преступности в стране в ближайшей перспективе. Ситуации, угрожающие безопасности, чаще всего происходят на улицах — такой ответ чаще дают респонденты в городах с населением менее 1 млн человек. Жители Москвы в свою очередь значительно чаще говорят об электричках и метро как местах потенциальной опасности.

В последнее время сталкивались в общественных местах с грубостью и хамством 55% участников опроса ФОМ (в Москве – 65%). До 16% выросла доля тех, кто сталкивался с нападениями, драками (в Москве — 29%).

Камеры видеонаблюдения: за и против

48% россиян уверены — в общественных пространствах камеры видеонаблюдения должны быть повсюду. В то же время 47% убеждены, что устанавливать камеры повсюду не следует.

По мнению 34% опрошенных, камеры нарушают неприкосновенность частной жизни. С ними не согласились 57% респондентов.

Ужесточить наказания

Почти половина россиян — 48% — считают, что добиться снижения преступности можно ужесточением наказаний. Еще 38% убеждены, что должна помочь более качественная работа правоохранительных органов. При этом 40% респондентов полагают, что нужно повышать общее благосостояние людей.

Отметим, что 41% россиян считают, что следует восстановить смертную казнь, «как это было в начале 1990 х годов» — до введения моратория. По оценкам жителей страны, чаще всего к ней следует приговаривать за изнасилование детей, серийные убийства, терроризм и подготовку госпереворота, умышленное убийство и торговлю наркотиками. Этот список не изменился в течение последнего десятилетия, отмечают исследователи.

«Самая главная, самая резкая и нетерпимая реакция — к преступникам, совершившим изнасилование несовершеннолетних. Это понятно, потому что затрагивает самые чувствительные моменты — отношение к детям. В социальном смысле это беспокойство о будущем, о воспроизводстве потомства. Забота о детях — это главный фокус и наиболее важная часть социальных отношений. Это безусловная ценность, поэтому и степень стремления к наказанию за совершение таких преступлений максимальна. Тем более, когда случаются такого рода преступления, естественно, реакция следует эмоциональная, мстительная», — прокомментировал социолог Лев Гудков.