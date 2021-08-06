Миллион за Мавриди: беглецу оборудовали отдельное место, а инструмент мог передать адвокат

Александр Мавриди, Денис Грозаву, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря, которые сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа 2021 года (коллаж)

Утром 6 августа прокуратура сообщила о побеге пятерых заключенных из ИВС Истры. Среди них — Александр Мавриди, предполагаемый убийца владельца колбасных компаний Маругова, которого застрелили из арбалета в ноябре. Мавриди по его просьбе и в нарушении регламента перед побегом перевели в шестиместную камеру к его землякам. Гаечный ключ для побега мог передать адвокат или сотрудник изолятора. МВД объявила награду в 1 млн руб. за помощь в поимке Мавриди

В пятницу сотрудники Следственного комитета задержали двух сотрудников истринского ИВС, откуда накануне сбежал Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, а также еще четверо заключенных: Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Иван Цуркану.

Как сообщила официальный представитель СК Ольга Врадий, были задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по Истре — они подозреваются в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России), что привело к побегу. Вечером шестого августа суд постановил взять их под стражу на два месяца. Сотрудникам изолятора грозит срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что гаечный ключ, с помощью которого заключенные смогли открыть камеру, мог им передать либо кто-то из защитников задержанных, либо кто-то из персонала ИВС. «Бывает так, что адвокаты действительно проносят в ИВС и сотовые телефоны, и гаечный ключ можно пронести — если бы я хотел пронести, я бы его пронес. Несмотря на то что на входе адвокатов проверяют металлоискателем, без проблем можно его пронести. Я не исключаю того, что это могли быть работники СИЗО», — говорил Калинов.

Защитник уверен: в произошедшем замешаны сотрудники изолятора, так как без их участия организовать и реализовать побег практически нереально. Корреспондент «РИА Новости» сообщал, что провода на камере, расположенной на стене изолятора и направленной на ворота, перерезаны и перемотаны изолентой. Работала ли камера в момент инцидент и засняла ли момент побега — неизвестно.

Известно, что до задержания один из сбежавших — Иван Цуркану — укрывался в Подмосковье у любовницы, с которой познакомился не так давно. Женщина была старше Цуркану на 23 года и, скорее всего, не догадывалась, что ее сожитель занимался кражами в составе банды. Сын жительницы Московской области рассказывал, что Цуркану не употреблял алкоголь, занимался спортом.

«Рен-ТВ» передавал, что Мавриди перед побегом в нарушении правил перевели в полностью заполненную шестиместную камеру — в ней он стал седьмым. По регламенту ИВС подозреваемый в убийстве должен содержаться в камере-одиночке. Телеканал сообщает, что Мавриди сам попросил сотрудников изолятора перевести его к землякам из Молдавии. По предварительной версии, именно он принес в камеру гаечный ключ.

Полиция объявила награду за помощь в поимке Мавриди в размере 1 млн руб. Тем, кто поможет разыскать подозреваемого в убийстве, правоохранительные органы гарантировали безопасность и конфиденциальность. За других сбежавших награда не назначена.

О побеге пятерых заключенных из ИВС Истры стало известно утром 6 августа. С самого начала высказывалась версия, что у них были сообщники на свободе. Мавриди и остальные заключенные смогли открутить гаечным ключом замки дверей камеры через окошко для передачи пищи. Допускалось, что они могли скрыться на электричке. Мавриди проходит обвиняемым под делу об убийстве бизнесмена Владимира Маругова, владевшего компаниями «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы». Бизнесмена застрелили из арбалета в ноябре 2020 года в бане в его особняке в Истре.