Для сбежавшего из ИВС обвиняемого накануне оборудовали отдельное место в камере

Сбежавшего из изолятора Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова в 2020 году, накануне побега перевели в полностью занятую шестиместную камеру, сообщает «Рен-ТВ».

«Работники ИВС в нарушение правил пошли ему на встречу, и он стал 7-м заключенным в помещении, в то время как, согласно регламенту, в ИВС должен содержаться в одиночной камере», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, подозреваемый сам попросил поместить его туда, объясняя это тем, что там находятся его земляки из Молдавии: Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Иван Цуракну. Все они оказались в изоляторе по обвинению в кражах. По предварительной версии, Мавриди дал им гаечный ключ, при помощи которого они смогли взломать дверь камеры.

Ранее СМИ сообщали, что провода камеры видеонаблюдения на здании изолятора были перерезаны, а некоторые — замотаны изолентой. Работает ли камера и удалось ли заснять момент побега заключенных — неизвестно.

Суд арестовал двух сотрудников изолятора временного содержания. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Министерство внутренних дел России пообещали выплатить 1 миллион рублей тем, кто поможет в поимке обвиняемого в убийстве «мясного короля». Свидетелям и людям, знающим, где в настоящий момент Мавриди, пообещали сохранить конфиденциальность и безопасность.