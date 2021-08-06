Награду в 1 млн рублей пообещали за содействие в поимке одного из сбежавших из ИВС

Полицейские пообещали выплатить 1 миллион рублей тем, кто поможет в поимке одного из сбежавших из ИВС в Московской области, обвиняемого в убийстве «мясного короля». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России на официальном сайте.

«МВД России объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г.р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», — уточнили в ведомстве.

Поясняется, что 6 августа обвиняемый совершил побег из ИВС ОМВД России по городскому округа Истра. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Тех, кто обладает какими-либо данными о местонахождении сбежавшего заключенного, просят звонить по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06.

Свидетелям и людям, знающим, где в настоящий момент Мавриди, пообещали сохранить конфиденциальность и безопасность.

Ранее адвокат рассказал, где заключенные ИВС Истры могли взять инструменты для побега.

Утром 6 августа прокуратура по Московской области сообщила, что организовала проверку по факту побега из изолятора временного содержания в Истре пяти подсудимых. Один из сбежавших, 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди, является обвиняемым в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова в 2020 году.