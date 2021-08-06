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Общество

В России выросла естественная убыль населения

За I полугодие 2021 года естественная убыль населения России стала на 60% больше, чем в 2020 году

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
С января по июнь 2021 года в России умерли 1,1 млн человек, а родились на 421,9 тыс. меньше, сообщает Росстат. По подсчетам специалистов, естественная убыль населения по сравнению с прошлым годом выросла на 60%. В частности, в июне этого года выросла смертность из-за коронавируса. Если в июне 2020 года она составила немногим больше 7,3 тыс. человек, то в июне этого года она увеличилась в три раза и превысила 23,4 тыс.

В России за первое полугодие 2021 года естественная убыль составила 421,9 тыс. человек, говорится на сайте Росстата. С января по июнь в России родились 678,1 тыс. людей, умерли 1,1 млн.

За аналогичный период 2020 года естественная убыль, как отмечается на сайте ведомства, составляла 265,5 тыс. человек, то есть на 59% меньше. Уровень рождаемости остался примерно на том же уровне. Уровень смертности в нынешнем году увеличился на 16,2%.

В ведомстве отметили, что естественная убыль населения наблюдалась, в частности, в июне этого года, когда в стране родились 123 823 младенца, а умерли 185 655 жителей. Для 23,4 тыс. умерших основной причиной смерти стал коронавирус, пишет Росстат. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда умерли 7,3 тыс. россиян.

«По официальным данным Росстата, смертность в июне 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 14,1%. Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России (в июне прошлого года фиксировалось снижение заболеваемости после пикового подъема в мае 2020 года)», — сказала вице-премьер России Татьяна Голикова в комментарии ТАСС.

Она также рассказала о подсчетах специалистов за июль 2021 года. «По оперативным данным, смертность в июле 2021 года оказалась на 17,9% выше, чем в июле 2020 года, и на 2,5% ниже, чем в январе 2021 года, когда в России фиксировался второй значимый подъем заболеваемости [ноябрь 2020 года — январь 2021 года]», — добавила Голикова.

Британские ученые ранее предположили, что в мире может появиться новый штамм с показателем смертности в 35%, говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Они описали гипотетические варианты развития эпидемиологической ситуации. В одном из них говорится о вероятном появлении варианта коронавирусной инфекции с более высоким процентом тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее.

В прошлом году впервые в российских статистических данных по смертности появилась графа «коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19». В середине июля Росстат опубликовал подробный отчет о причинах смерти в России в 2020 году. Данные сгруппированы примерно по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, которая основана на Международной классификации болезней. По данным специалистов российской службы, коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 145 тыс. россиян.

Вместе с тем отмечалось, что в стране увеличилась смертность от причин, связанных с наркотической зависимостью. В 2020 году наркотики привели к смерти 7 316 человек, что на 60% больше, чем годом ранее, когда умерли 4 569 человек.

Увеличилось и количество смертей, обусловленных употреблением алкоголя. В 2020 году умерли свыше 50,4 тыс. человек — это на 6,3% больше, чем в 2019-ом.

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