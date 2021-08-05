Медики из «красных зон» снимут противочумные костюмы. Они доставили им много дискомфорта

Противочумные костюмы, от которых разрешили отказаться медикам, работающим в «красных зонах» в ковидных госпиталях, на протяжении полутора лет приносили им дискомфорт в работе. Сходить в уборную, поесть или выпить воды во время смены было невозможно, ведь снятие экипировки — долгий и сложный процесс. Кроме того, из-за регулярного ношения костюма врачи сталкивались с проблемами с кожей: рубцами и потницей.

Медикам, работающим в «красных зонах» с коронавирусными больными, больше не придется надевать противочумные костюмы — Роспотребнадзор поменял методические рекомендации в части использования средств индивидуальной защиты (СИЗ).

«В таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности», — рассказал главный врач московской больницы №40 Денис Проценко.

Теперь медработникам разрешается в качестве альтернативы противочумному костюму или защитному комбинезону использовать одноразовые и многоразовые удлиненные хирургические халаты, а также обычные медицинские халаты с длинным рукавом. Для защиты органов дыхания допускается ношение как различных респираторов, так и защитных щитков и медицинских масок.

24-летняя врач-терапевт Светлана, которая уже год работает в одном из ковидных госпиталей Москвы, обрадовалась решению Роспотребнадзора.

«В них невыносимо жарко, а капюшон — он же на резинке и периодически очень натирает. Первое время у меня были жуткие натертости. Еще и маска для глаз с прорезиненными краями — стоишь так часов восемь, все потеет. Ты поворачиваешься, она сползает.

Под респиратором кожа не дышит, поэтому я уже долгое время борюсь с рубцами на коже. Они остались как раз из-за ношения маски и респиратора. По телу очень много потниц, которые ничем не убираются», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Врачам требовалось находиться в этих костюмах всю смену — они не могли свободно отойти в туалет или на кухню, чтобы поесть и выпить воды, отметила 33-летняя реаниматолог Дарья из Кемерово.

«Снимается он долго. Сначала обработка, потом снятие бахил, перчаток, потом комбинезон, только потом маска и после каждого выхода — душ. Приходилось терпеть. Кто терпеть не мог — выходил, долго расчехлялся и назад», — рассказала она.

У многих коллег Дарьи после ношения защитного костюма развивалось раздражение. Чтобы предупредить его, им приходилось клеить на лицо пластыри от мозолей.

«Кому-то натирала маска, кому-то давила шапочка. У нас есть пластыри от мозолей — ими проклеивается переносица. Или подкладывали салфетку в потенциально чувствительные места», — добавила Дарья.

Взамен противочумных костюмов медики будут надевать хирургическую форму, но и в ней не менее дискомфортно. «Халат, шапочка, какие-то бахилки, пара перчаток, маски, очки или щиток. А халаты одноразовые тоже такие себе — они непродуваемые, и в них так же потеешь», — уточнила медик.

Отмена использования противочумных костюмов в зонах больниц, в которых находятся пациенты с коронавирусом, стала возможна благодаря иммунизации медперсонала, отметил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

«Я согласен с отменой противочумных костюмов в «красных» коронавирусных зонах в больницах, потому что среди медиков кто-то уже переболел, кто-то сделал прививку. Поэтому врачи могут уже не пользоваться противочумными костюмами, которые затрудняют работу. Потому что нужно иметь героизм, чтобы всю смену ходить в таком защитном костюме», — сказал он в эфире «Радио 1».

По словам директора Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ Михаила Замятина, в первую очередь от изменений выиграют пациенты.

«Я эту инициативу поддерживаю. При этом вопрос обязательной защиты врачей и медперсонала как был самым важным, так и остается таковым. Но теперь мы знаем о вирусе больше. Это шаг к лучшему оказанию помощи без вреда для врачей», — сказал он «Федерал Пресс».