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Общество

«Постоянно живу в этом полустрахе»: программиста с ДЦП пытались выгнать из маршрутки

В Санкт-Петербурге уволили водителя, отказавшегося везти пассажира с инвалидностью

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Иван Бакаидов

Иван Бакаидов

@ibakaidov/Instagram
Транспортная компания из Санкт-Петербурга уволила водителя маршрутки, который пытался высадить пассажира с ДЦП — известного программиста Ивана Бакаидова. Об инциденте сообщил сам молодой человек в социальных сетях, после чего произошедшее получило широкую огласку.

Что произошло

Программист Иван Бакаидов, включенный в список Forbes самых перспективных россиян до 30 лет в категории «Социальные практики», столкнулся с инцидентом, который охарактеризовал как «повседневное насилие». У Бакаидова диагноз ДЦП и нарушение речи (дизартрия), из-за чего он периодически сталкивается с непониманием в обществе. Один из таких случаев произошел с ним 2 августа в Санкт-Петербурге, примерно в 20.00 в районе Магнитогорской улицы.

Как написал Бакаидов на своей странице в Instagram, он возвращался домой после картинга и решил поехать на маршрутке, однако водитель, которого программист назвал «кавказским дедом», отказался везти его и пытался высадить, когда на улице был ливень.

«Отъезжаем от остановки 500 метров, встаем на светофоре, водитель открывает дверь, встает, говорит: «Выходи». Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить», — пишет Бакаидов.

В дальнейшем за программиста заступился мужчина, «огромный бритый с бородой и в наколках» пассажир с задних сидений: после перепалки с водителем он заставил того продолжить движение. Водитель же настаивал, что Бакаидов не знает, куда ему ехать. Судя по всему, имеется в виду, что 22-летний программист не разговаривает, а общается с помощью компьютера. В комментариях к посту поясняется, что Бакаидов не успел ответить водителю, поскольку печатает медленно и не был уверен, что тот сумеет прочитать сообщение за рулем.

«Мужик садится обратно на задние сидения, закрывает лицо руками, пускает слезу и явно очень удивляется происходящему. Я сквозь сиденья показываю крупно надпись «спасибо». Мужик улыбается», — рассказал он.

В итоге Бакаидов успешно доехал, однако водитель продолжал на него оборачиваться и не на русском языке «жаловался своим товарищам».

«Как-то так и живу. Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить», — заключил программист.

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При этом в последующем посте в социальной сети «ВКонтакте» Бакаидов уточнил, что причиной, почему его хотели выгнать из маршрутки, стала как раз его инвалидность, так как несколько человек были готовы заплатить за него, а водитель отвечал, что «деньги ему не нужны».

Водителя уволили

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков ранее подтверждал в разговоре с «Газетой.Ru», что по факту инцидента с Бакаидовым будет проведена соответствующая проверка. Из-за отказа везти пассажира с ДЦП водителю маршрутного такси может грозить дисциплинарное наказание.

«Сейчас разбираемся с этим водителем. Его некорректное поведение в целом нехорошо, не только в отношении инвалида. Если он позволил себе какие-то грубые слова, то это и в отношении простых людей неправильно. <…> Знаю, что коллеги из прокуратуры подключились. Водителя ждут меры дисциплинарного воздействия, касающиеся правил поведения водителей с пассажирами, которые должен перевозчик, компания ПитерАвто, применять к водителям», — пояснил он.

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Сегодня Бакаидов сообщил через Instagram, что водитель, жертвой пренебрежительного отношения которого он стал, уволен.

«Отписалась в WhatsApp транспортная компания [ПитерАвто], изучили записи, допросили водителя и… уволили. Очень извинялись. На следующую неделю назначили встречу с директором для личных извинений и обсуждения сотрудничества», — сказано в сообщении программиста.

Кто такой Бакаидов

Бакаидов — программист-самоучка. Он известен своими разработками в области альтернативной коммуникации. В частности, Бакаидов занимался проектом по созданию платформы с бесплатными коммуникативными программами для людей с проблемами речи, а также создал бот для «ВКонтакте», способный переводить голосовые сообщения в текстовые. В 2016 году программист, будучи учеников девятого класса одной из петербургских школ, выступил на I Всемирном гуманитарном саммите ООН в Стамбуле — его речь прочитала программа, которую он сам написал, а после выступления руку юноше пожал Пан Ги Мун, занимавший в то время пост генерального секретаря ООН.

В 2018-м он также стал номинантом премии ООН World Summit Awards, позднее был включен в список 50 самых знаменитых людей Санкт-Петербурга по версии журнала «Собака», а также выиграл грант на 1 млн рублей.

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