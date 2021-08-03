Семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк в Волжском. Директор отказывается извиняться

Родители ребенка с инвалидностью из-за аутизма, которых не пустили в аквапарк в городе Волжский, написали заявление в прокуратуру. Семья приехала в аквапарк из Астрахани, но на входе администратор отказался пускать мальчика-аутиста, поскольку «ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории». Директор аквапарка считает, что был абсолютно прав, поскольку аквапарк является местом повышенной опасности.

Сотрудник охраны аквапарка в Волжском отказался пустить к бассейну семью из Астрахани с 14-летним ребенком-инвалидом. Мать мальчика на своей странице в Instagram опубликовала видео спора с охранником.

«Моего сына Дамирку не пустили в аквапарк потому, что он ребенок — инвалид детства, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территорий», — сообщила она в публикации.

На сайте аквапарка при этом значится, что инвалиды с семи лет могут получить 50-процентную скидку на посещение зоны развлечений. Тем не менее, охранник, ссылаясь на положения внутреннего распорядка, отказался пропустить семью внутрь. По его словам, людям с психическими расстройствами, которые «могут навредить окружающим», нельзя посещать аквапарк.

«У нас в стране разграничения были бы какие-то – я бы ни слова не сказал и ушел. Но ограничений нет, и дети у нас как бы одинаковые», — заявил отец мальчика-аутиста. В ходе препирательств охранник говорил, что «сегрегации» действительно нет, но пускать отказывался, ссылаясь на правила посещения аквапарка.

Люди с расстройствами личности аутистического спектра и аутизмом отличаются дефицитом социального взаимодействия, мало общаются с другими людьми. При аутизме характерны повышенная способность к сенсорному восприятию и усиленное внимание. Аутисты часто выполняют повторяющиеся действия. Известно, что у большинства людей с аутизмом отмечается недостаточная обучаемость, гиперактивность и вспышки гнева. Связывают их с вмешательством в ритуалы и привычный распорядок жизни аутистов.

Вскоре после инцидента на входе в аквапарк родители мальчика опубликовали в Instagram еще несколько видео, на которых они показали, как пишут заявление в прокуратуру города Волжский.

«Хотели пройти в аквапарк, взрослые, ребенок-инвалид, там проходят семьи по десять детей, с ними один-два взрослых… Пишем под него расписку, все. На их сайте скидка – детям из многодетных семей, ветеранам боевых действий, именинникам и инвалидам с семи лет. Ни одного слова о каких-то психических заболеваниях – ничего нет. Это публичная оферта. У входа нам говорят, что наш ребенок может причинить вред окружающим и самому себе», — рассказал глава семейства.

Он добавил, что семья проехала из Астрахани, которая находится в 500 км от Волжского.

«Любой взрослый человек и ребенок, проехав такое расстояние, будет агрессировать, будет уставшим. Мы до бассейна дошли бы, и он успокоился. Ни на какие супервысокие горки он лезть не стал бы. Мы своего ребенка знаем», — заявил мужчина (оригинальная орфография реплики сохранена).

Директор считает, что прав

Директор аквапарка Григорий Газарян заявил Telegram-каналу «Подъем», что отказывается извиняться. По мнению Газаряна, он был в данной ситуации полностью прав.

«Никакого повода извиняться абсолютно. Я все сделал правильно. Это не ребенок был, а здоровый мужик. У нас есть видеонаблюдение, видно, как он себя вел. Он бы мог кого-то утопить или сам долбануться обо что-нибудь, и тогда было бы еще хуже. Потом бы вы у меня спрашивали, зачем пустили психически ненормального человека в аквапарк — на территорию повышенной опасности», — приводит его слова издание.

Сама компания в соцсетях заявила, что ее территория частная и что она «придерживается мнения 99% отдыхающих», передает Mash. Кроме того, сообщает издание, на сайте аквапарка поменялись правила посещения. Возле пункта о скидке в 50% на билет для инвалидов появилась приписка «без агрессивного поведения».

Прокуратура Волгоградской области инициировала проверку произошедшего. В администрации Волжского возмутились инцидентом в аквапарке, но заявили, что проверка находится вне их компетенции.

«Это неэтично. Это вопиющий поступок. Если это было так, как это преподносится, то, конечно, это чудовищно. Но мы там не присутствовали, не знаем, насколько охранник мог ни с того ни с сего не пустить ребенка. Но каким образом администрация там может проводить проверку? Как кто? Думаем, что родители должны написать в прокуратуру и другие органы, которые могут это проверить», — говорится в заявлении пресс-службы горадминистрации.