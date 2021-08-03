«Остались без дома и работы»: семья из рекламы «Вкусвилл» иммигрировала в Испанию

Однополая семья девушек, которая подверглась нападкам и оскорблениям после съемок в рекламе сети «Вкусвилл», иммигрировала из России.

Об этом сообщила дочь одной из участниц съемки Мила в своем аккаунте в Инстаграм.

Во вторник, 3-го августа, девушка празднует день рождения и она решила рассказать о непростой ситуации, в которую попала семья:

«Друзья, я очень хочу с вами разделить этот счастливый праздник и если вы хотите сделать для меня подарок, то я прошу вас помочь мне найти новую работу. К сожалению, из-за этой непростой ситуации с ВкусВиллом мы остались без работы и без дома».

Пост собрал больше 150 комментариев, большинство которых поддерживают семью и желают им успехов на новом месте.

В свою очередь депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что гомосексуалисты, переезжающие за рубеж, прикрываются оговорками о притеснениях ради льготного туризма.

«Это не первый случай на моей памяти, когда такой эмигрантский туризм, основанный на неких откровениях, имеет место быть. Достаточно значимое количество этих активистов переехали за границу, основываясь на том, что их якобы кто-то притесняет. Хотелось бы услышать о каких-то притеснениях, но, честное слово, пока этого нет», — сказал Милонов.

Депутат уверен, что подобное будет повторяться все чаще и чаще.

«Конечно, обидно, что иностранцы, такие дурачки, верят рассказам подобного рода активистов, и как дурачки ведутся, и принимают этих людей, которые, по большому счету, скоро будут прикидываться и тем самым обеспечивать себе льготный переезд», — заявил парламентарий.

Актриса театра и кино Ольга Будина придерживается схожей с Милоновым риторики и считает, что без подобных персонажей России станет только лучше.

«Вы знаете, вот, честно — даже не хочу лишний раз говорить на эту тему. Наоборот, мне кажется, надо просто проигнорировать это. Это же и есть открывание «окон Овертона» — бесконечно мусолить эту тему. Пусть они шуруют в свою Барселону, туда им и дорога», - заявила актриса.

Ранее в разделе «Рецепты семейного счастья» на сайте «ВкусВилла» вышла статья с рассказом о веганстве и безотходном потреблении. Авторы писали, что «не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием». После публикации торговая сеть подверглась критике, многие пользователи призывали бойкотировать «ВкусВилл», при этом другие хвалили компанию за смелость. Управляющий подразделением контента сети «ВкусВилл» Роман Поляков отмечал, что акцента на ЛГБТ-отношениях в материале не было, но поскольку «такие семьи тоже есть, они тоже ходят в наш магазин», их включили в публикацию.

Позже торговая сеть удалила публикацию и извинилась за рекламу с ЛГБТ‑семьей. В компании заявили, что публикацию охарактеризовали как «ошибку, ставшую проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников». Также в конце релиза можно было увидеть список сотрудников от основателя до территориальных управляющих, которые приносят извинения.

В России с 2013 года действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей. При этом власти уже не раз отмечали, что он не направлен против ЛГБТ-сообщества.