«Компромиссное решение»: в Ростовской области ужесточили меры против COVID-19

С 4 августа совершеннолетние дончане не смогут попасть в МФЦ, отделения почты и другие расчетно-кассовые центры без справки о вакцинации или документе, подтверждающем наличие антител или отсутствие коронавируса. Такие же правила действуют для посещения спортзалов и общепита. В администрации Ростовской области заявили, что это «компромиссные» меры.

В Ростовской области ужесточили антикоронавирусные меры. С 4 августа для посещения МФЦ, расчетно-кассовых центров, отделений почты и других операционных залов для населения необходим один из трех документов, подтверждающих защиту от COVID-19.

«Для того чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом, либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

Если ни одного из этих документов нет, услуги можно получить только дистанционно. В пресс-службе подчеркнули, что ПЦР-тест может быть использован в течение трех дней с момента его получения. Ограничения не распространяются на детей до 18 лет.

Такие же правила распространяются на заселение в общежитие, посещение фитнес-клубов, спортзалов и общепита, в том числе летних веранд.

При этом власти региона постановили, что в кафе и ресторанах залы можно заполнять лишь на 30%. Такое же требование по заполняемости распространяется на кинозалы, театры, концертные залы в закрытых помещениях. При этом, если концертные помещение не оборудованы посадочными местами, то их работа под запретом.

В ТЦ запрещена работа фуд-кортов, за исключением продажи навынос. Приостановлена работа бань, саун, бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. Перестанут работать и аттракционы в парках. Спортивные мероприятия могут проходить без зрителей и только при участии совершеннолетних, у которых есть одна из трех справок.

Что касается системы здравоохранения, губернатор региона Василий Голубев приостановил профосмотры и диспансеризации, плановую госпитализацию, а также оказание плановой медпомощи, если при этом нет угрозы жизни и здоровью пациентов.

При этом медики оказывают помощь тем, кто проходит курсовое и программное лечение. Помощь будет оказана и по определенным профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология и ВИЧ-инфекция. Призывники в армию также смогут пройти дополнительные обследования.

По словам пресс-секретаря главы региона Ирины Четвертаковой, власти пошли на компромисс. «Это компромиссное решение, которое принято вместо тотального запрета всего и вся, как было еще год с небольшим назад», — приводит ее слова «Блокнот.Ростов».

Ранее главный государственный санврач по Ростовской области Евгений Ковалев заявил, что до 1 сентября доля привитого населения региона среди совершеннолетних должны составить 60%, а к 1 ноября — 80%.

Среди проблем он отметил низкий коллективный иммунитет в образовательных учреждениях. По его словам, это «путь к дистанционному обучению».

«Заболеваемость продолжает расти. Эпидситуация в Ростовской области на текущий момент оценивается как крайне сложная.

Среднедневная заболеваемость на 30-й неделе стала максимальной за весь период течения пандемии и составила 407 новых случаев в день», — сказал он 2 августа.

По его словам, увеличилась заболеваемость в детских возрастных группах. «Таким образом, если в течение двух, максимум - трех недель не удастся переломить тенденцию по заболеваемости у детей, придется выносить вопрос о сроках и дифференциации — очно или заочно, по классам и курсам — начало учебного года», — считает он.

Согласно ежедневной статистике, Ростовская область занимает пятое место среди российских субъектов, пишет ТАСС. В регионе было зафиксировано свыше 110 тыс. случаев заболеваемости, выздоровели почти 100 тыс. человек, умерли более 5 тыс. жителей области. За последние сутки регион занял 10-е место в рейтинге заболеваемости. Специалисты зафиксировали 444 новых случая заражения.