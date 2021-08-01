Логика ограничений: Собянин рассказал, как принимаются решения по антикоронавирусным мерам

Мэр Моквы Сергей Собянин рассказал, что власти столицы вводят или снимают ограничения в зависимости от заполняемости коек, выделенных под заболевших коронавирусом. Последние послабления ограничений — отмена QR-кодов и обязательного ношения перчаток — связаны, в частности, и со снижением заболеваемости. В Москве этот показатель стал меньше в два раза.

Власти Москвы вводят и снимают ограничения в зависимости от заполняемости больничных коек. Об этом в интервью РБК рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры», — цитирует издание главу города.

По его словам, такие меры принимались в мае-июне. «Это был не общий локдаун, скорее — локальные меры. И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры», — пояснил Собянин.

Он отметил, что в условиях постоянных изменений эпидемиологической ситуации смысл управленческой работы — действовать вовремя.

Собянин рассказал, что ограничение на посещение кафе и ресторанов при помощи QR-кодов привело к тому, что москвичи стали чаще вакцинироваться и реже контактировать друг с другом. По словам мэра Москвы, за это время заболеваемость коронавирусом в столице упала в два раза.

В разговоре с журналистами Собянин также объяснил, что послужило причиной всплеска заболеваемости COVID-19 летом. «Мы знали, что существует новый штамм «дельта». Но весной мало где в мире массово болели «дельтой» и посмотреть, как эта болезнь протекает в масштабе стран, было негде. Тем не менее у меня была внутренняя тревога», — поделился чиновник.

Предполагалось, что в мае «все закончится».

«Сравнительно большая доля иммунизации населения: огромное количество переболевших, немало привитых и так далее. И вдруг мы видим, что в мае ничего не заканчивается», — вспоминает он.

Собянин напомнил об объявлении нерабочих дней в начале мая. При этом заболеваемость только росла. «В начале июня резко устремляется вверх. Тогда было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма «дельта» подскочила с двух-трех до 80%», — сказал градоначальник.

По его мнению, в Великобритании штамм «дельта» не так распространился, как в России. «Мы впервые оказались впереди Европы. И это была тяжелая история. Но, как видите, справились и с ней. А сегодня «дельта» масштабно зашла и в Европу», — отметил Собянин.

В Москве резкий рост числа заражений коронавирусом пришелся на начало июня. 16 июня власти субъекта объявили об обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда сфер. В частности, прививку необходимо было сделать сотрудникам общепита, сферы услуг, социальным работникам, чиновникам.

В конце июня в Москве ввели систему QR-кодов: в рестораны и кафе могли попасть только защищенные граждане, то есть те, у кого была прививка, антитела или документ об отсутствии в организме коронавируса. Без QR-кода можно было заказать еду на вынос или посидеть на летней веранде. С 19 июля эти правила были отменены. Но Собянин оставил за столичными организациями право на самостоятельное решение о требовании подтверждения защиты от коронавируса.

По данным исследования «Ситимобил» и ResearchMe, в рестораны и кафе перестали ходить более двух третей москвичей (68% респондентов), передает РБК. Примерно такой же процент москвичей отметили, что в июне изменили свои привычки в вопросе передвижения по городу. Четверть опрошенных стали чаще ходить пешком, 21% реже пользовались автобусами, на личном автомобиле чаще стали ездить 14% москвичей. Десятая часть жителей столицы, согласно результатам опроса, и вовсе отказалась от общественного транспорта.

Ранее в Москве отменили также обязательное ношение перчаток в общественных местах, в частности, в транспорте. Такое требование также отменено для сотрудников кафе и ресторанов.

За последние сутки в Москве выявлено 2484 заболевших. Что касается общероссийских показателей, то последние две недели наблюдается снижение заболеваемости. Но неравномерное: если в Центральной России количество выявленных за сутки зараженных становится с каждым днем все меньше, то на юге страны, в Приволжье и на Урале этот показатель продолжает расти.

Тем не менее число новых случаев коронавируса на этой неделе оказалось меньше на 3,7%, чем на прошлой, — 162 136 против 168 408.