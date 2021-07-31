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Общество

Мода на антитела. Денис Проценко пояснил, в каком случае их действительно нужно измерять

Врач опроверг сведения о том, что от «ковидной» прививки можно заболеть

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Антитела к коронавирусу следует измерять только участникам клинических испытаний, когда результат может лечь в основу выводов исследований. При этом в России сложилась мода на то, чтобы «меряться антителами», отметил главврач больницы №40 Денис Проценко. Он призвал руководствоваться принципом «шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация».

Антитела на COVID-19 нужно измерять только участникам клинических исследований, когда это необходимо для анализа. Об этом заявил РБК главврач больницы №40 Денис Проценко.

По его словам, в России сложилась мода на то, чтобы «мериться антителами» после вакцинации от коронавируса.

«В календаре профилактических прививок есть сезонная вакцинация от гриппа, и мы не задумываемся: «Так у меня в мае были сопли, я кашлял, у меня, видимо, был грипп. В сентябре по календарю мне нужно сделать прививку. А не померить ли мне антитела от гриппа?» С гриппом такой истории нет, а с коронавирусом все с точностью до наоборот», — пояснил он.

Проценко призвал придерживаться следующего правила: «Шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не стоит использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации.

Наличие антител, которые измеряют в коммерческих лабораториях, не говорит об их нейтрализующих свойствах, отметила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, исследования могут проводится на уровне популяции для научных целей, но не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии. Она добавила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител.

Возможен ли новый локдаун

Проценко также прокомментировал ситуацию с возможным введением нового локдауна в Москве. По его оценкам, такая мера вряд ли будет принята.

«Мы в этом году находимся совершенно в других условиях», — отметил он. Главврач добавил, что «во всяком случае на текущий момент такая мера едва ли актуальна».

Сегодня главным инструментом борьбы с пандемией должна быть вакцинация, о которой больше нужно говорить, «заниматься разъяснением, убеждением», сказал Проценко.

Он напомнил, что в начале прошлого года московские власти были вынуждены объявить режим самоизоляции, так как на тот момент еще не было готовых вакцин и больницы не справлялись с ростом количества заболевших коронавирусом.

Кроме того, главврач опроверг сообщения о том, что от «ковидной» прививки можно заболеть, как при заражении от инфицированного человека. Проценко пояснил, что в вакцине содержится только фрагмент коронавируса, и он, соответственно, не может размножаться в организме человека и вызывать болезнь.

О штаммах коронавируса

Вероятность вытеснения дельта-штамма коронавируса вариантом «лямбда» представляется сомнительной, заявили в центре «Вектор» Роспотребнадзора в субботу, 31 июля.

«В настоящее время лямбда-штамм отсутствует в России. Всемирная организация здравоохранения не относит лямбда-штамм к вариантам, вызывающим озабоченность. То, что лямбда-штамм вытеснит вариант дельта, представляется сомнительным», — приводит ТАСС сообщение «Вектора».

Японские биологи ранее обнаружили, что лямбда-штамм обладает не только повышенной заразностью, но и способностью скрываться от иммунной системы.

Штамм «лямбда» впервые обнаружили в Перу в конце лета 2020 года. На него до появления варианта «дельта» приходилось большинство случаев заражения в Перу и около трети новых случаев в Аргентине и Чили. В его геноме присутствует набор из восьми ключевых мутаций, которые, предположительно, повышают заразность коронавируса.

Ситуация с распространением COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 23 807, сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло на 19 771. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 89,5% от общего количества заразившихся.

За сутки в стране зарегистрировали 792 летальных исхода. Условная летальность составляет 2,53%.

Коэффициент распространения ковида в Москве впервые с 6 июля превысил единицу, увеличившись до 1,06.

В России в целом этот показатель составил 0,99. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

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