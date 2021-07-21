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Общество

Россиянам разрешили скрывать брак и детей в паспорте

Мишустин отменил большинство обязательных отметок в паспорте

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Александр Река/ТАСС
Россиянам разрешили самим выбирать, ставить ли отметку о браке или детях в паспорт. При этом место регистрации по месту жительства и данные о прохождении воинской службы остаются обязательными в документе. Впрочем, уже с декабря будут введены электронные паспорта для всех желающих старше 14 лет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях правил внесения данных в паспорт россиянина.

Теперь владелец паспорта сам решает, проставлять ли штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе.

Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета. Кроме того, для всех мужчин старше 18 лет предусмотрено указание данных о воинской обязанности.

По мнению адвоката Игоря Трунова, обязательные штампы в паспорте — «это анахронизм, пережитки прошлого».

«Я вообще считаю, что хорошо будет, когда мы откажемся от системы паспортов и перейдем на пластиковые карты, которые встроены в компьютерные системы, и по этой карте вся информация получается мгновенно», — сказал в комментарии РИА «Новости» специалист.

В середине весны в МВД сообщили, что в декабре москвичам начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковых карт. Они будут содержать персональные и биометрические данные. Например, электронную подпись.

«В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук», — уточнили в министерстве.

Если в Москве рассчитывают начать выдавать электронные паспорта с декабря этого года, то в регионах они появятся по технической готовности, но не позднее, чем в июле 2023 года. На первоначальном этапе планируется выдать не менее 100 тыс. документов всем желающим с 14-летнего возраста.

Предполагается, что электронный паспорт даст возможность использовать государственные и коммерческие услуги, а при утере «паспорта-карты» документ можно будет легко заблокировать.

Разговор о том, чтобы завершить выдачу бумажных паспортов, поднимался и двумя годами ранее — в 2019 году на тот момент вице-премьер Максим Акимов заявил, что в 2022 году будет приостановлен выпуск бумажных паспортов.

По его словам, после того, как россияне перейдут на электронное удостоверение личности, можно будет использовать бумажный документ без дополнительных обязательств.

Акимов также показал примерный вид нового паспорта. На первый взгляд он напоминает банковскую карту. На обратной стороне образца размещен буквенный и QR код, а также изображение владельца.

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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

По словам бывшего вице-премьера, электронная версия паспорт защищена голографическим изображением, а его подделка будет стоить значительно дороже, чем у бумажной версии.

«Безопасность будет на порядки выше», — заверил политик.

Говоря о расходах при переходе от бумажного носителя на электронный, Акимов подчеркнул, что применение карт-ридеров для электронных удостоверений значительно дешевле использования принтеров и другой техники, обслуживание которых иногда стоит довольно дорого.

«Это не будет генерировать дополнительные расходы для бюджета », — считает он. На первые образцы будет госпошлина в 300 рублей. Выдавать паспорта в виде карт сначала будут в органах внутренних дел.

«Мы сейчас прорабатываем задачу, чтобы у нас такие возможности были и в МФЦ», — подчеркнул Акимов.

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