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Общество

«Потерянная и вся в слезах»: сбившую детей студентку отправили в СИЗО

Виновницу смертельной аварии с детьми на переходе в Москве арестовали

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18-летнюю Валерию Башкирову, которая сбила на пешеходном переходе троих малолетних детей, арестовали до 16 сентября 2021 года. Юристы уточнили «Газете.Ru», что водителю грозит до 7 лет тюрьмы. Тем временем подруга Башкировой описывает ее как спокойную и дружелюбную девушку — она надеется на мягкий приговор.

18-летнюю виновницу ДТП с тремя детьми на западе Москвы Валерию Башкирову отправили в СИЗО. Об этом сообщает радиостанция «Business FM» со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Ольгу Бондареву.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении Башкировой меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей до 16 сентября 2021 года», — сказала она.

Перед заседанием девушка плакала, выходя из машины. В зале суда ее состояние только усугубилось — она также была вся в слезах, потерянная и грызущая ногти.

Изначально на Башкирову завели уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» — ее отправили под домашний арест.

После того, как в больнице умер второй сбитый ребенок, прокуратура Москвы потребовала от органов полиции ужесточить обвинение и ходатайствовать об ее аресте.

В итоге девушке вменили часть 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Данной статьей предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» юрист Алексей Гавришев.

«Данная гражданочка не избежит ответственности. Для всех это будет институт жизни, потому что автомобиль — это средство повышенной опасности, и когда вы садитесь за руль машины, могут открыться двери колонии», — отметил в свою очередь автоюрист Дмитрий Славнов.

Трагедия произошла 16 июля 2021 года в районе Солнцево. Мать с пятилетним сыном и девятимесячной дочкой, а также трехлетним племянником и бабушкой переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Двигавшаяся по правой полосе машина остановилась, а Mazda 3 под управлением Башкировой продолжила движение по левой и сбила людей.

Основной удар пришелся на детей. Мальчики от полученных травм скончались, за жизнь девочки борются врачи. Пенсионерку госпитализировали с сердечным приступом.

Девушка утверждает, что не заметила переходящих дорогу детей, так как смотрела на телефон, который был закреплен на подставке. Позже она заявила, что ее ослепило солнце.

Башкирова периодически превышала скорость и не всегда была внимательной на дороге, рассказала «Газете.Ru» ее близкая подруга Ирина.

«Мы дружим давно и она всегда была спокойной, милой и дружелюбной, мы регулярно общались, знали все секреты друг друга. Она из семьи военных. Папа — водитель, и он в том числе сам учил ее водить.

В последнее время ее поведение немного изменилось. Она выпивала, много гуляла с друзьями и, конечно, ездила на машине. Иногда она действительно превышала скорость и была невнимательной, но, я думаю, скорее от неопытности, потому что права она получила недавно», — сказала она..

Девушка проводила много времени в соцсетях и мечтала стать известной. «На журналиста училась — думала, это поможет ей в карьере. Очень хотела стать известной. То, что Лера могла залипнуть в телефон, это так», — добавила Ирина.

По ее мнению, к трагедии привела невнимательность подруги, поэтому она не заслуживает сурового наказания.

«Я ее не оправдываю — то, что произошло, ужасно. Испортила жизнь, а ведь у нее было столько планов на будущее. Она очень активно планировала день рождения 2 августа, хотела устроить крутую стильную вечеринку. В тюрьму ее отправлять не стоит. Возможно, нужно лишить ее прав пожизненно, обязать выплатить компенсацию родителям и дать условный срок. Она молодая и неопытная, не стоит губить ей жизнь», — уточнила собеседница «Газеты.Ru».

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