«Резал демонов, а не людей»: в Азове задержали убийцу-шизофреника

Подозреваемый в убийстве пойман в Ростовской области – им оказался 51-летний Семен Нам, страдающий параноидальной шизофренией. Накануне он напал с ножом на пассажиров пригородного автобуса. Одну женщину убил. Еще две пассажирки с тяжелыми ранениями были госпитализированы. По словам задержанного, атаковать женщин ему велели голоса в голове.

Мужчину, напавшего с ножом на пассажиров пригородного автобуса Азов – село Круглое, задержали в Ростовской области на кладбище. По данным Следственного управления СК по региону, им оказался 51-летний Семен Нам.

Он 15 июля «по приказу голосов в голове» убил одну женщину и тяжело ранил еще двух. Госпитализированным — 55 лет и 61 год. Погибшей – 33 года. По словам подозреваемого, он «нападал на демонов, а не на людей». СК сообщает, что у мужчины диагностирована параноидальная шизофрения.

После нападения пассажиры смогли вытолкать Нама из автобуса, он спрятался на кладбище, где и был найден полицией.

«В ходе совместно проведенных следователями и сотрудниками полиции следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступлений был задержан в г. Азов. В настоящее время продолжается выполнение необходимых следственных действий», — заявили в пресс-службе ростовского СУ СК.

Семен Нам ранее был трижды судим. В 2001-м – за умышленное уничтожение или повреждение имущества, в 2005-м – за грабеж, в 2015-м – за применение насилия в отношении представителя власти. Каждый раз вместо тюремного заключения его направляли на принудительное лечение.

Известно, что за пару дней до резни Нам напал на своего соседа и ударил его арматурой. Участковый составил рапорт, но для принудительной госпитализации этого оказалось недостаточно из-за бюрократической волокиты – документ, по данным местных СМИ, должен был быть обращен не к полицейскому начальнику, а к главврачу психбольницы. При этом всего десять дней назад Семена Нама выписали из лечебницы после планового курса.

Нападения шизофреников

23 июня житель Дзержинска (Нижегородская область), состоящий на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения», напал с топором на молодого человека, занимавшегося на спортплощадке.

27-летний преступник подошел к подтягивавшемуся на турнике соседу и молча ударил его топором в живот. Намереваясь нанести еще один удар, он замахнулся, но очевидцы смогли его остановить. Раненому молодому человеку оказали помощь на месте, а нападавшего передали в руки полицейских.

В феврале 2019 года СМИ рассказали скандальную историю о том, что в одной из челябинских больниц врачом работал человек, совершивший убийство и страдающий шизофренией. Борис Кондрашин еще в 16 лет был осужден за ритуальное убийство одноклассника. Следствие выяснило, что преступник отравил сверстника, а после расчленил труп, выжал кровь из сердца и выпил ее из рюмки.

Школьника признали невменяемым. Уголовное преследование в его отношении было прекращено — подростка отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где он провел следующие 10 лет. Затем его выписали под наблюдение врача-психиатра.

В 2018 году Кондрашин по поддельному диплому устроился работать в больницу. После того, как стали известны обстоятельства прошлого мужчины, Ленинский районный суд Челябинска арестовал его на два месяца. Кондрашина также обвинили в хранении наркотиков и использовании подложного диплома. Впоследствии его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

В мае 2018 года Пресненский суд Москвы отправил на принудительное психиатрическое лечение Бориса Грица, который напал на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и полоснул ее ножом по горлу.

Инцидент произошел еще в октябре 2017 года. Гриц пробрался в редакцию «Эха Москвы», брызнув в лицо охраннику из перцового баллончика. Затем он подошел к журналистке и ударил ее ножом.

Фельгенгауэр экстренно госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, там ей в течение часа проводили операцию. В начале ноября ведущая вернулась на работу.

Впоследствии психиатрическая экспертиза установила, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения. Психиатры также обнаружили у него характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей, преследования и пришли к выводу, что во время совершения преступления мужчина не осознавал характер содеянного.