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Общество

Генпрокуратура признала деятельность американской НПО «Проект медиа»* нежелательной

Минюст внес в реестр иноагентов восемь журналистов «Проекта»

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Главный редактор «Проекта» Роман Баданин

Главный редактор «Проекта» Роман Баданин

«Премия Редколлегия»/YouTube
Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации «Проект медиа»* (Project Media, Inc.). Там отметили, что «поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Информацию о принятом решении прокуратура направила в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.

В свою очередь, Минюст уже внес журналистов «Проекта», включая главного редактора Романа Баданина, в список иноагентов. В этот перечень также вошли главный редактор издания «Открытые медиа» Юлия Ярош и журналистка радио «Свобода» Елизавета Маетная.

Как утверждается на сайте «Проекта»*, издание специализируется на расследованиях и исследованиях открытых данных.

Всего в реестре СМИ, выполняющих функции иностранного агента, значатся 28 изданий и журналистов.

Также Минюст включил «Институт права и публичной политики»* в реестр некоммерческих организаций – иноагентов. Как сообщается на сайте института, организация занимается ведением общественно значимых судебных процессов, научно-исследовательской и издательской деятельностью.

Дело «Проекта»

В конце июня у главного редактора «Проекта» Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и у журналистки издания Марии Жолобовой прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации). Обыск проходил из-за материала, вышедшего на телеканале «Дождь» в 2017 году, когда Баданин работал там.

Материал был посвящен бизнесмену из Санкт-Петербурга Илье Траберу. Он проходит потерпевшим по делу. По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Комиссия по правам человека в информационной сфере СПЧ намерена дать экспертную оценку этим процессуальным действиям.

«Комиссия считает, что, во избежание злоупотреблений должны быть законодательно строго определены границы обыска, ограничения по времени, судебный контроль обоснованности и обеспечение права на адвоката у обыскиваемых. Комиссия запросит материалы данного дела и позицию всех сторон по нему, чтобы дать экспертную оценку конкретных обстоятельств и процессуальных действий», — говорится в распространенном заявлении.

В СПЧ указали, что внимательно следят за ситуацией и обращают внимание, что «обыск по делу небольшой тяжести может быть использован как форма давления на обыскиваемых лиц, нежели желание привлечения к уголовной ответственности конкретных лиц». «Обыск проводился у лиц, которые не имеют отношения к расследуемому событию, но активно занимались расследовательской журналистикой», — отметили в СПЧ.

Там подчеркнули, что «постановления о проведении обысков по событию 2017 года были внесены следователем в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ – «ввиду не терпящих отлагательства обстоятельств», что может быть расценено как необоснованное злоупотребление правом, так как расследование по делу составляет более 3 лет». «Не были четко определены границы обыска, что могло позволить следствию изъять предметы, явно не относящиеся к предмету расследования», — говорится в заявлении.

В свою очередь, Союз журналистов России запросил центральный аппарат МВД России о причинах проведения следственных действий в отношении сотрудников издания.

Закон о нежелательных НПО

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в РФ неправительственных организаций, в том числе за пределами страны.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной американскую образовательную неправительственную организацию «Бард колледж»*. Отмечалось, что деятельность учреждения угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России

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