Как получить медотвод от вакцинации

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что некоторые люди действительно не могут привиться от коронавируса из-за противопоказаний. По его словам, основаниями для медотвода от вакцинации являются гиперчувствительность к компонентам вакцин и серьезные аллергические реакции. Кроме того, прививку можно не делать при обострении хронических заболеваний.

Министр здравоохранения России отметил, что человек более уязвим перед коронавирусной инфекцией, если у него есть медицинские противопоказания к вакцинации. Его слова передает РИА «Новости». Некоторым категориям пациентов вакцина противопоказана, подчеркнул Мурашко.

«Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке)», — рассказал глава Минздрава.

По его словам, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических болезней также являются противопоказаниями, но временными. В этих случая прививку можно сделать через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.

Однако, добавил министр, подобные медицинские противопоказания представляют собой исключительные случаи.

Мурашко также сообщил, что процедура вакцинации от коронавируса ничем не отличается от процедуры прививки от гриппа.

«Сама процедура вакцинации от коронавируса ничем не отличается, например, от процедуры прививки от гриппа. После вакцинации врач должен выдать памятку, где будет информация о том, что делать в случае появления кратковременных реакций на вакцинацию и чего следует избегать после вакцинации», — подчеркнул министр.

Он добавил, что если у человека после вакцинации проявились серьезные реакции, то решение по дальнейшим действиям принимает врач. Например, это может быть медицинский отвод в том случае, если у пациента проявилась тяжелая аллергия. Если после прививки человек почувствовал себя плохо, то ему следует позвать врача или вызвать скорую помощь, добавил глава Минздрава.

Наконец, Мурашко сообщил о более тяжелом течении COVID-19 у молодых пациентов.

«Специалисты говорят об изменении картины заболеваемости: сейчас коронавирусная инфекция представляет опасность не только для пожилых людей. Сейчас тяжело болеть стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтому им необходимо наравне со всеми проходить вакцинацию и повторную вакцинацию», — заявил министр.

Поголовная вакцинация

Главный санитарный врач России Анна Попова 9 июля назвала наиболее эффективный способ победить пандемию коронавируса в стране.

«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», — заявила глава Роспотребнадзора.

Попова также подчеркнула, что вакцина «защитит вас на 99,3%». «Вот остальные 0,7% — да, это зона риска. Но при этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях», — сказала она. Глава Роспотребнадзора также сообщила, что человек, сделавший прививку, не может заразить других. Исключения встречаются крайне редко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков одобрил предложение Поповой вакцинировать все население страны.

«Это же такое пожелание, к которому можно только присоединиться. Учитывая, что вакцинация является способом борьбы с пандемией, хотелось бы, чтобы все оказались привиты», — сказал представитель Кремля.

По его словам, ковид-диссиденты и «антиваксеры» будут оставаться всегда, однако необходимо стремиться к поголовной вакцинации. Песков добавил, что дефицита вакцины быть не должно, обороты поставок растут. Он также отметил, что предстоит завершить испытания вакцин на детях и подростках.

Обязательные прививки под вопросом

В России уже более 30 регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Первой об этом объявила Москва. По заявлению властей, работодатели ряда сфер должны привить не менее 60% сотрудников первой дозой или однокомпонентной вакциной до 15 июля. Второй дозой — до 15 августа.

После этого о подобных мерах объявили в Подмосковье и других регионах. В основном, под обязательную вакцинацию попадают россияне, которые работают в сфере услуг, образования, медицины, а также тех сфер, работа в которых предполагает большое количество контактов. В то же время в Санкт-Петербурге, Севастополе, Башкирии и Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию только для госслужащих. В конце июля в Москве пройдет онлайн-голосование по обязательной вакцинации от коронавируса для определенных групп москвичей.