«Сотрудник ДПС сам упал»: сына тобольского депутата подозревают в пьяной езде

В Тюменской области расследуют обстоятельства ДТП с участием машины депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина. По версии полиции, водитель сел за руль пьяным и вел себя агрессивно, когда Mercedes остановили после выезда на встречную полосу. Сам народный избранник утверждает, что автомобилем управлял его сын Андрей, а сотрудник ГИБДД «запнулся и упал». Менее двух месяцев назад Вакарина-младшего исключили из «Единой России» после аварии с его участием и последовавшей за ней дракой.

13 июля на трассе Тобольск – Байгора произошло ДТП с участием Mercedes, принадлежащего местному депутату Сергею Вакарину. Под колеса машины попал сотрудник ГИБДД. Пострадавший получил травмы.

«Машина с места происшествия скрылась», — передает портал Ura.ru.

Инспектора отвезли в больницу с ушибами рук и головы, ему оказали медицинскую помощь.

Подробности инцидента

Дорожные полицейские остановили Mercedes Benz AMG G63 за выезд на встречную полосу движения. Как сообщили в правоохранительных органах, водитель при проверке документов начал вести себя агрессивно, выхватил мобильный телефон из рук сотрудника ГИБДД и сбил одного из инспекторов.

По предварительным данным, водитель сел за руль пьяным.

Версия депутата

Сам депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин опроверг данные о том, что за рулем находился именно он. По словам народного избранника, в тот день машиной управлял его сын Андрей, который возвращался домой из больницы. Вакарин-старший при этом указал, что находится в командировке.

«Моего сына выписали из больницы с коронавирусом на домашнюю обсервацию, и он ехал за лекарствами. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Он уже собрался уезжать, но инспектор начал что-то спрашивать. Видимо, забыл что-то. Сотрудник ДПС запнулся и упал. Машины он не касался», — утверждает депутат.

Второе ДТП за два месяца

По данным местных СМИ, Андрей Вакарин ранее уже был виновником аварии в Тобольске. Тогда его джип столкнулся с пассажирским автобусом. В ходе разбирательств Вакарин-младший устроил драку с кондуктором автобуса, а затем скрылся с места происшествия.

На фоне этого скандала в мае 2021 года Вакарина-младшего исключили из партии «Единая Россия».

Комментируя новое ДТП, в тюменском региональном отделении партии указали, что ждут информации от ГИБДД. «В зависимости от полученного ответа будут приниматься соответствующие решения», — заявили в ЕР.

В УГИБДД по Тюменской области и региональном управлении СК проводят проверку.

Самый богатый депутат

Согласно декларации за прошлый год, 66-летний Сергей Вакарин заработал 64,4 млн рублей. В 2020-м этот показатель стал самым высоким среди депутатов Тобольской городской думы.

В собственности Вакарина-старшего находится три земельных участка общей площадью 75 тыс. кв. м. Кроме того, депутату принадлежат доли в трех земельных участках (общая площадь около 26 тыс. кв. м.), две квартиры (100,5 и 72,7 кв. м.), два гаража (185 и 735,9 кв. м.), три недостроенных жилых дома (95,2; 210,4; 115,4 кв. м.), доля в общем имуществе в многоквартирном доме (около 6500 тыс. кв. м.), подводящий газопровод, склад кислорода и два нежилых помещения (95,8 и 239,6 кв. м.).

В гараже у Вакарина два автомобиля — Renault Kangoo и Renault Duster. Также народный избранник владеет восемью грузовиками, четырьмя автобусами, тремя полуприцепами, тремя самоходными машинами, экскаватором и двумя погрузчиками.

Его супруга заработала 4,4 млн рублей, на нее оформлены грузовик Volvo FH440, жилой дом (404,2 кв. м) и гостиница (4146 кв. м).

Сергей Вакарин был избран депутатом городской думы дважды, во второй раз – в сентябре 2020 года по одномандатному избирательному округу №23 Тобольска. Является куратором партпроекта «Детский спорт», членом попечительского совета физической культуры и спорта.

Отмечается также, что Вакарин-старший активно участвует в таких партийных акциях, как «Собери ребенка в школу», «Под флагом добра», «Мы с ветеранами в одном строю», «К нам стучится Новый год». За личный вклад в развитие города он награжден благодарственными письмами и грамотами.

Уровень поддержки «Единой России» на прошлой неделе в целом по стране составил 28,7%, указывается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным Фонда «Общественное мнение», по состоянию на 4 июля рейтинг партии оценивается в 30%.