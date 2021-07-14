«Сотрудник ДПС сам упал»: сына тобольского депутата подозревают в пьяной езде

13 июля на трассе Тобольск – Байгора произошло ДТП с участием Mercedes, принадлежащего местному депутату Сергею Вакарину. Под колеса машины попал сотрудник ГИБДД. Пострадавший получил травмы.
«Машина с места происшествия скрылась», — передает портал Ura.ru.
Инспектора отвезли в больницу с ушибами рук и головы, ему оказали медицинскую помощь.
Подробности инцидента
Дорожные полицейские остановили Mercedes Benz AMG G63 за выезд на встречную полосу движения. Как сообщили в правоохранительных органах, водитель при проверке документов начал вести себя агрессивно, выхватил мобильный телефон из рук сотрудника ГИБДД и сбил одного из инспекторов.
По предварительным данным, водитель сел за руль пьяным.
Версия депутата
Сам депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин опроверг данные о том, что за рулем находился именно он. По словам народного избранника, в тот день машиной управлял его сын Андрей, который возвращался домой из больницы. Вакарин-старший при этом указал, что находится в командировке.
«Моего сына выписали из больницы с коронавирусом на домашнюю обсервацию, и он ехал за лекарствами. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Он уже собрался уезжать, но инспектор начал что-то спрашивать. Видимо, забыл что-то. Сотрудник ДПС запнулся и упал. Машины он не касался», — утверждает депутат.
Второе ДТП за два месяца
По данным местных СМИ, Андрей Вакарин ранее уже был виновником аварии в Тобольске. Тогда его джип столкнулся с пассажирским автобусом. В ходе разбирательств Вакарин-младший устроил драку с кондуктором автобуса, а затем скрылся с места происшествия.
На фоне этого скандала в мае 2021 года Вакарина-младшего исключили из партии «Единая Россия».
Комментируя новое ДТП, в тюменском региональном отделении партии указали, что ждут информации от ГИБДД. «В зависимости от полученного ответа будут приниматься соответствующие решения», — заявили в ЕР.
В УГИБДД по Тюменской области и региональном управлении СК проводят проверку.
Самый богатый депутат
Согласно декларации за прошлый год, 66-летний Сергей Вакарин заработал 64,4 млн рублей. В 2020-м этот показатель стал самым высоким среди депутатов Тобольской городской думы.
В собственности Вакарина-старшего находится три земельных участка общей площадью 75 тыс. кв. м. Кроме того, депутату принадлежат доли в трех земельных участках (общая площадь около 26 тыс. кв. м.), две квартиры (100,5 и 72,7 кв. м.), два гаража (185 и 735,9 кв. м.), три недостроенных жилых дома (95,2; 210,4; 115,4 кв. м.), доля в общем имуществе в многоквартирном доме (около 6500 тыс. кв. м.), подводящий газопровод, склад кислорода и два нежилых помещения (95,8 и 239,6 кв. м.).
В гараже у Вакарина два автомобиля — Renault Kangoo и Renault Duster. Также народный избранник владеет восемью грузовиками, четырьмя автобусами, тремя полуприцепами, тремя самоходными машинами, экскаватором и двумя погрузчиками.
Его супруга заработала 4,4 млн рублей, на нее оформлены грузовик Volvo FH440, жилой дом (404,2 кв. м) и гостиница (4146 кв. м).
Сергей Вакарин был избран депутатом городской думы дважды, во второй раз – в сентябре 2020 года по одномандатному избирательному округу №23 Тобольска. Является куратором партпроекта «Детский спорт», членом попечительского совета физической культуры и спорта.
Отмечается также, что Вакарин-старший активно участвует в таких партийных акциях, как «Собери ребенка в школу», «Под флагом добра», «Мы с ветеранами в одном строю», «К нам стучится Новый год». За личный вклад в развитие города он награжден благодарственными письмами и грамотами.
Уровень поддержки «Единой России» на прошлой неделе в целом по стране составил 28,7%, указывается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным Фонда «Общественное мнение», по состоянию на 4 июля рейтинг партии оценивается в 30%.