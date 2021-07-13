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Общество

«Был жуткий звук». Что известно о взрыве в гостинице в Геленджике

Прокуратура начала проверку после взрыва в гостинице в Геленджике

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Взрыв в гостинице Геленджика унес жизнь как минимум одного человека, пятеро госпитализировано. По предварительной версии, причиной аварии могла стать утечка бытового газа. Прокуратура проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мощный взрыв в частной гостинице «Азария» на улице Советской в Геленджике прогремел утром 13 июля.

На видеозаписях с места случившегося, которые распространили в сети очевидцы, видно, что взрыв разрушил остекление и внутренние конструкции первого этажа здания, также ударная волна повредила как минимум три припаркованных рядом автомобиля, у которых выбило стекла и двери. Судя по фото и видео, фрагменты здания разбросало на проезжую часть и тротуар. Для ликвидации последствий взрыва привлечены 54 человека и 30 единиц техники, оцеплены несколько близлежащих кварталов.

«Ситуация находится под контролем», — проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

О подробностях произошедшего «Газете.Ru» рассказала жительница Геленджика Ольга Аданая, ставшая очевидцем событий. По ее словам, взрыв произошел около 7.50.

«Был жуткий звук, мы уехали сразу, я с ребенком была, было страшно. Был очень сильный хлопок, потом еще грохот. Я была в машине, ехала по параллельной улице. Был дым, но запаха я не почувствовала, так как была в машине. Само место взрыва я не видела, я уехала в сторону улицы Горького, где после происшествия, буквально через пять-семь минут, увидела, как в ту сторону очень оперативно подъехали машины полицейских с сиренами», — сообщила женщина.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа в кухонном помещении четырехэтажного здания, эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального МЧС. В результате происшествия пять человек пострадали, один — погиб. Женщину, оказавшуюся под завалами, спасли и передали медицинским службам.

Мэр города Алексей Богодистов также сообщил о смерти одного человека. Он уточнил, что взрыв произошел на цокольном этаже здания, где при гостиничном комплексе находится небольшой магазин. «Объект осмотрели, пока жертв больше не выявлено», — подчеркнул глава города.

В то же время информация о количестве жертв отличается. В оперативных службах ТАСС рассказали, что погибли два человека. Также агентство со ссылкой на медиков больницы, куда доставили пострадавших, дополняет, что четверо человек, включая одного ребенка, были госпитализированы в реанимационное отделение.

Погибшим, как рассказали представители следственных ведомств журналистам, оказался молодой человек. В момент взрыва он находился на улице. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края порталу «Кубань24» в свою очередь уточнили, что, по состоянию на 11.00, среди госпитализированных состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, у троих — средняя степень тяжести. Среди пациентов есть 14-летний подросток.

Спасатели продолжают обследовать здание и искать других возможных пострадавших. Из гостиницы эвакуировано 50 человек, при необходимости их и жителей ближайших домов расселят. По поручению региона губернатора Вениамина Кондратьева в больницу, где находятся пострадавшие, санавиацией направлены врачи из Краснодара, в том числе из ожогового центра, подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

«Наша задача максимально оперативно помочь людям. Если потребуется расселение — мы готовы. С пострадавшими занимаются наши врачи», — написал Богодистов в Telegram.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС и следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю, прокуратура проводит доследственную проверку. Ситуация поставлена на особый контроль Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и губернатора. Вениамин Кондратьев не исключил, что будет возбуждено уголовное дело, и распорядился провести проверку похожих зданий на техническую исправность — в экстренных службах ТАСС ранее уточнили, что к взрыву могла привести неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним.

»<...> По результатам работы следователей будет дана правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела, — написал глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. — С учетом того, что у нас идет курортный сезон, нужно проанализировать причины, еще раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться».

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