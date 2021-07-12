«Так работать нельзя»: как «царь-пробка» в Екатеринбурге помогла выявить простой на стройке

В Екатеринбурге утром 12 июля образовалась многокилометровая пробка на участке Кольцовского тракта, где частично закрыт мост из-за ремонтных работ. На ситуацию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, обнаруживший, что рабочие на стройке отсутствуют. Куйвашев вызвал на разговор подрядчика ремонта. В свою очередь, глава города Алексей Орлов дал указание вести ремонт моста круглосуточно.

Коллапс движения на Кольцовском тракте (Россельбан) и по улице Щербакова в Екатеринбурге возник утром 12 июля. Автомобильные навигационные приложения в это время рекомендовали водителям двигаться в объезд.

Предположительно, причиной многокилометровой пробки стало частичное закрытие моста в сторону аэропорта Кольцово, пишет портал e1.ru. Водители жаловались, что потеряли как минимум час времени, некоторые из них объезжали затор по тротуару. Источник приводит слова автовладельцев, которые сетовали, что только дорога до моста занимает 40 минут, в то время как по мосту движение еще медленнее.

Недовольство граждан разделил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона, просматривая, как ведется капитальный ремонт, отметил, что на участках, где должны идти работы, нет ни одного работника. Теперь объясниться перед губернатором будет должна компания «УралДорТехнологии» — подрядчик ремонта.

«Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города [речь идет о видеотрансляции с рабочих объектов]. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании «УралДорТехнологии» ко мне на разговор. Так работать нельзя», — написал Куйвашев на своей странице в социальной сети Instagram.

Представитель субподрядчика в комментарии «Областной газете» заверил, что работы велись на протяжении всего дня, а на видео их нельзя было заметить, поскольку ремонтники находились со стороны Луганской улицы, которая не попадает в зону видимости камер

По состоянию на 16.30 мск, на видеотрансляции со стройки на мосту появились четверо рабочих. Также по-прежнему наблюдалось затрудненное движение на дороге. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, в направлении центра по Кольцовскому пробка растянулась на 3 км, в обратном направлении — почти на 2 км.

Администрация Екатеринбурга, в свою очередь, объяснила пробку, образовавшуюся утром в понедельник и получившую от местных СМИ прозвище «царь-пробка», началом ремонта путепровода на улице Луганской, которая соединяет два жилых района с центром города.

«Поэтому сейчас затруднены пути объезда и там выстроилась пробка. Но это не катастрофическая ситуация», — приводит слова представителя пресс-службы городской администрации РБК.

Ремонтные работы моста на Луганской — Объездной стартовали еще 15 мая. В результате один выезд был закрыт, однако обстановка существенно ухудшилась после того, как в городе завершилась выставка «Иннопром-2021». Полоса, ведущая по направлению в аэропорт, была перекрыта дорожниками, а для движения транспорта, движущегося в сторону Кольцово, оставили узкий проезд, ведущий по встречной полосе.

В администрации Екатеринбурга призвали автомобилистов отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, однако в ближайшие несколько месяцев водителей от пробок на этом участке города не избавят, поскольку ремонт моста и съездов, конструкции которых не подвергали техническому обслуживанию с 2002 года, продлится как минимум до 15 сентября. При этом суммарно ремонт развязки на Луганской улице будет вестись на протяжении двух лет. За это время планируется сделать часть развязки в сторону аэропорта Кольцово, а в 2022-м — в сторону центра.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов тогда отмечал важность закончить строительные работы на закрытом участке до осени в связи с предстоящими запланированными мероприятиями в городе.

«Мост находится в аварийном состоянии, а в следующем году в Екатеринбурге будут проходить игры чемпионата мира по волейболу [в период с 26 августа — 11 сентября 2022]. Мы должны успеть вторую сторону этой развязки привести в порядок», — говорил он в интервью e1.ru.

Кроме того, Орлов дал указание изменить график работ.

«Мост на Луганской-Объездной не ремонтировался 20 лет. Состояние аварийное — оставить как есть невозможно. В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно», — подчеркнул глава Екатеринбурга.